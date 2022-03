Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol hoãn lịch hội đàm

Photo : YONHAP News

Lịch hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đã không thể diễn ra như dự kiến là vào ngày 16/3.Phủ Tổng thống và phía ông Yoon cho biết do quá trình thảo luận vẫn chưa kết thúc nên hai bên quyết định thảo luận tiếp để sắp xếp lại lịch hội đàm.Bà Kim Eun-hye, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 16/3 từ chối đưa ra giải thích về lý do cụ thể khiến hai bên dời lịch hội đàm. Được biết, Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Lee Cheol-hui và Chánh Văn phòng Tổng thống đắc cử Chang Je-won là người đại diện mỗi bên tham gia thảo luận sắp xếp cuộc hội đàm.Phía Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol được cho là sẽ nêu vấn đề ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak trong cuộc hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in. Có phân tích cho rằng có thể hai bên gặp trục trặc trong quá trình thảo luận liên quan tới vấn đề này.Ngoài ra, cũng có thể vấn đề trở ngại là do phía Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đề nghị thảo luận về nhân sự các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, nhưng phía Phủ Tổng thống lại tuyên bố sẽ vẫn quyết định hoàn toàn về vấn đề nhân sự trong thời gian nhiệm kỳ còn lại.Một quan chức Phủ Tổng thống nhận định có thể hội đàm giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ được lùi sang tuần sau.Mặt khác, phía Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho biết đang xem xét nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có cả trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul), làm nơi di dời văn phòng làm việc của Tổng thống. Phía ông Yoon nhấn mạnh việc chuyển văn phòng làm việc của Tổng thống ra khỏi Phủ Tổng thống là nhằm thể hiện quyết tâm trao đổi với người dân của Tổng thống đắc cử, và khả năng ông Yoon vào làm việc tại Phủ Tổng thống là bằng không (zero).