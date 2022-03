Lao động có việc làm tháng 2 tiếp tục tăng trên ngưỡng 1 triệu người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/3 công bố báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 2”, cho biết số lao động có việc làm trong tháng trước đạt 27.402.000 người, tăng 1.037.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Số người có việc làm đã tăng 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2021, và hai tháng liền đạt mức tăng trên 1 triệu người.Nguyên nhân được phân tích là do hiệu ứng cơ sở khi số lao động có việc làm trong tháng 1 và 2 năm ngoái giảm mạnh lần lượt là 982.000 người và 473.000 người.Số lao động có việc làm trong tháng 2 tăng 417.000 người so với tháng 1.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tháng 2 tăng 254.000 người (10,7%), ngành vận tải và kho bãi tăng 135.000 người, ngành thông tin và truyền thông tăng 128.000 người. Mặc dù lao động có việc làm tăng hầu hết ở tất cả các ngành bao gồm cả ngành bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như nhà hàng, khách sạn, song lao động lĩnh vực bán buôn, bán lẻ lại giảm 47.000 người, lĩnh vực tổ chức tư nhân và hiệp hội, ngành sửa chữa và các dịch vụ cá nhân giảm 4.000 người. Riêng lao động ngành chế tạo tăng 32.000 người, xu hướng tăng 4 tháng liên tiếp.Lao động có việc làm và tỷ lệ tuyển dụng tăng ở tất cả các độ tuổi, trong đó lao động có việc làm ở nhóm trên 60 tuổi tăng mạnh nhất với 451.000 người. Lao động có việc làm thuộc tầng lớp thanh niên từ 15-29 tuổi tăng 263.000 người so với một năm trước, tỷ lệ tuyển dụng tăng 3,9%.Tỷ lệ tuyển dụng, tức số người có việc làm trên tổng dân số trên 15 tuổi, đạt 60,6%, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục chỉ xét riêng các tháng 2. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 67,4%, tăng 2,6%.Số người thất nghiệp trong tháng trước là 954.000 người, giảm 399.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ người thất nghiệp trong dân số hoạt động kinh tế là 3,4%, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất chỉ xét riêng các tháng 2.Dân số không hoạt động kinh tế tháng 2 là 16.857.000 người, giảm 412.000 người so với cùng kỳ năm 2021, đà giảm 12 tháng liên tiếp.