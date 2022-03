Mỹ diễn tập chiến đấu cơ tối tân xuất kích từ tàu sân bay tới không phận biển Tây

Photo : YONHAP News

Mỹ đang đẩy cao sức ép quân sự toàn diện với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh có phân tích cho rằng miền Bắc sắp sửa phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 15/3 công bố trên trang chủ rằng Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của nước này đã xuất kích các máy bay chiến đấu tối tân từ tàu sân bay hạt nhân Abraham Lincoln, bay từ không phận quốc tế tới không phận biển Tây bán đảo Hàn Quốc.Lần này, Washington đã huy động chiến đấu cơ tàng hình F-35C, máy bay chiến đấu chủ lực F/A-18 Hornet. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn điều động cả máy bay cảnh báo sớm Hawkeye có tính năng thăm dò tàng hình.Đơn vị phụ trách cuộc tập trận lần này là Hạm đội 7 phụ trách khu vực Đông Bắc Á, trong đó có bán đảo Hàn Quốc. Việc Mỹ công khai video tập trận và ra cả thông cáo báo chí như lần này là một điều hiếm thấy.Đợt thị uy sức mạnh quân sự lần này được Mỹ triển khai trên vùng không phận quốc tế Hoàng Hải (Yellow Sea), nhằm thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm phối hợp với các đồng minh trong khu vực.Ngoài ra, Washington còn chỉ ra rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là ngang nhiên vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tàu sân bay của Mỹ mặc dù không trực tiếp tiến vào biển Tây, nhưng các máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay đã tiến vào không phận biển Tây, được phân tích là nhằm gây sức ép và cảnh cáo cứng rắn với Bắc Triều Tiên, nước đang có dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm tên lửa ICBM kiểu mới, đồng thời gây sức ép với cả Trung Quốc.Mặt khác, Mỹ còn điều động các máy bay trinh sát bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Trong ngày 14/3, Washington xuất kích máy bay trinh sát "Rivet Joint" thăm dò tín hiệu điện từ, ngày 15/3 là máy bay trinh sát "Cobra Ball" truy dấu quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo, thực thi nhiệm vụ trên vùng phía Đông bán đảo Hàn Quốc.Washington còn công khai hình ảnh diễn tập tên lửa đánh chặn Patriot trên mặt đất, một điều cũng rất hiếm thấy. Trong hình ảnh công bố, quân lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc di chuyển tên lửa Patriot và thao tác với ăng ten, mô phỏng tình huống chiến đấu.Về động thái trên của Mỹ, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên dẫn lại phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, rằng gốc rễ của vấn đề bán đảo Hàn Quốc là do lo ngại an ninh chính đáng của Bình Nhưỡng vẫn chưa được giải quyết, yêu cầu Mỹ rút lại các chính sách thù địch với miền Bắc.