Vai trò Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc trong 21 năm thăng trầm

Photo : YONHAP News

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra cam kết xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên vấn đề xóa bỏ Bộ này được nhắc tới.Bộ Phụ nữ và gia đình được ra đời vào tháng 1/2001, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Kim Dae-jung, đóng vai trò "nâng cao vị thế của người phụ nữ". Trong một phát biểu vào thời điểm ra mắt Bộ Phụ nữ và gia đình, cựu Tổng thống Kim nhấn mạnh trong thế kỷ XXI, phụ nữ phải được bình đẳng như nam giới.Mặc dù Bộ Phụ nữ và gia đình vẫn giữ nguyên vai trò ban đầu trong suốt 21 năm qua, nhưng mỗi khi chính quyền mới ra mắt, các nghiệp vụ liên quan tới chăm sóc trẻ em, gia đình và thanh thiếu niên của Bộ này liên tục có sự điều chỉnh. Bộ Phụ nữ và gia đình được giao lại nghiệp vụ về thanh thiếu niên và gia đình vào năm 2010, và duy trì cho tới hiện nay.Trước đó, Bộ Phụ nữ và gia đình đã từng nhiều lần bị đưa vào "danh sách xóa sổ". Năm 2008, ứng cử viên Tổng thống Lee Myung-bak, người từng đưa ra cam kết xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình, đắc cử. Thời điểm đó cũng đã dấy lên tranh cãi về số phận của Bộ Phụ nữ và gia đình tương tự như lúc này. Các tổ chức dân sự liên quan tới phụ nữ đã dấy lên phản đối mạnh mẽ, yêu cầu ông Lee Myung-bak rút lại cam kết tranh cử. Cuối cùng, sau nhiều ý kiến tranh cãi quyết liệt, Bộ Phụ nữ và gia đình không bị xóa bỏ mà chỉ bị rút gọn bộ máy. Tuy nhiên, vai trò và vị thế cơ quan này vẫn bị chỉ ra là còn rất hạn chế.Ngân sách năm 2022 của Bộ Phụ nữ và gia đình là 1.465 tỷ won (1,18 tỷ USD), chiếm 0,24% tổng ngân sách Chính phủ, xếp cuối trong số 18 Bộ. Xét theo dự án, ngân sách của Bộ tập trung vào các dự án gia đình hơn là liên quan tới phụ nữ. Chỉ có 7% ngân sách của Bộ Phụ nữ là liên quan tới các dự án phụ nữ hay bình đẳng giới. Ngân sách về gia đình và thanh thiếu niên chiếm khoảng 80%. Dự án được đầu tư nhiều ngân sách nhất là dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ em và gia đình bố mẹ đơn thân.Ngoài ra, Bộ Phụ nữ và gia đình còn tự gây ra tranh cãi khi không đứng về lập trường của phía nạn nhân trong các vụ bê bối tình dục của cựu Thị trưởng Seoul Park Won-soon hay cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don. Tháng 11/2020, cựu Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Lee Jung-ok phát biểu tại Quốc hội rằng các vụ bê bối tình dục gần đây chính là cơ hội để toàn thể người dân học tập về nhận thức giới, bị chê trách là đã không an ủi các nạn nhân.Viện nghiên cứu chính sách phụ nữ Hàn Quốc trong một báo cáo công bố tháng trước chỉ ra rằng ngay cả các chuyên gia cũng phần lớn đồng tình về việc cần thiết cải tổ toàn diện chức năng của Bộ Phụ nữ và gia đình.Tuy nhiên, có thể sẽ có nhiều ý kiến trái chiều về phương hướng cải tổ cơ quan này, do sự khác biệt nhận thức về bình đẳng giới.