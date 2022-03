Bộ trưởng Lục quân Mỹ không ủng hộ tái bố trí vũ khí hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth bày tỏ lập trường không ủng hộ việc tái bố trí vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc nhằm đối phó với mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên.Tham dự một buổi tọa đàm do Viện nghiên cứu Hudson, cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, tổ chức vào ngày 15/3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Christine Wormuth nhấn mạnh Washington có nền tảng để khiến Seoul hoàn toàn tin tưởng vào năng lực răn đe mở rộng của Mỹ.Bà Wormuth phát biểu sẽ "do dự" nếu xem xét về việc mang vũ khí hạt nhân quay trở lại bán đảo Hàn Quốc. Lý do là bởi Mỹ đã thiết lập được cơ chế thảo luận về vấn đề này với Hàn Quốc cũng như Nhật Bản.Phát biểu trên của Bộ trưởng Lục quân Mỹ được phân tích mang hàm ý rằng không cần thiết tái bố trí vũ khí hạt nhân tại bán đảo Hàn Quốc khi mà hai nước Hàn-Mỹ đã có kênh thảo luận về khả năng răn đe mở rộng.Hàn Quốc và Mỹ từng khởi động cơ chế thảo luận chiến lược răn đe mở rộng có sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng hai bên. Tuy nhiên, cơ chế này đã không được tổ chức kể từ sau khi Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump ra mắt.Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol từng đưa ra cam kết là sẽ khởi động một cách hiệu quả cơ chế thảo luận răn đe mở rộng Hàn-Mỹ.