Truyện tranh về cuộc đời nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến được xuất bản sang tiếng Tây Ban Nha

Photo : KBS News

Truyện tranh "Cỏ" (tên tiếng Anh "Grass") của tác giả Kim Keum-suk kể về cuộc đời của một nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, gần đây đã được xuất bản sang tiếng Tây Ban Nha với tựa đề "Hierba". Trong ấn bản tiếng Tây Ban Nha, cuốn sách có thêm tựa đề phụ là "Lời làm chứng đau xót của người phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng ép mua vui trong Thế chiến II".Phóng viên thường trú của Quỹ Hàn kiều (OKF) tại Madrid Jeong Nu-ri cho biết nhà xuất bản giới thiệu đây là một cuốn sách mà đọc giả nhất định phải đọc, thuộc thể loại "tiểu thuyết hình ảnh" (graphic novel), kể về câu chuyện một người phụ nữ châu Á bị ép mua vui cho quân lính trong Thế chiến II.Phóng viên Jeong cho biết Đài truyền hình Nhà nước "RTVE" của Tây Ban Nha cũng đã đưa tin về cuốn sách này, không khỏi ngạc nhiên trước những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp xuất hiện trong cuốn sách vốn chứa đựng một câu chuyện "khá nặng nề" này. Cuốn sách được đánh giá là không "bi lụy" trong nỗi buồn.Phóng viên Jung cho rằng việc tác phẩm được xuất bản sang tiếng Tây Ban Nha mang ý nghĩa đây không chỉ là một lịch sử đau buồn của Hàn Quốc, mà còn chính là câu chuyện của hiện tại về cuộc đấu tranh nhằm lan tỏa sự thật lịch sử.Phía nhà xuất bản Tây Ban Nha dự kiến sẽ tiếp tục dịch và xuất bản một tác phẩm khác của tác giả Kim Keum-suk là "Chờ đợi" (tên tiếng Anh "The Waiting") kể về câu chuyện của một gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Vào năm 2020, tác phẩm "Cỏ" từng được nhận giải thưởng "Harvey" của Mỹ, được mệnh danh là Giải Oscar ở lĩnh vực truyện tranh. Tới nay, tác phẩm đã được dịch và xuất bản sang 12 thứ tiếng như Anh, Pháp, Ý.