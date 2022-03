Giá xăng bình quân tại Hàn Quốc vượt mốc 2.000 won/1 lít lần đầu sau 9 năm

Photo : YONHAP News

Giá xăng bình quân tại các trạm xăng trên toàn Hàn Quốc ghi nhận vào ngày 16/3 là 2.004,22 won (1,64 USD)/lít, vượt ngưỡng 2.000 won sau 9 năm 5 tháng kể từ tuần thứ 4 của tháng 10 năm 2012 (2003,7 won/lít).So với giá xăng bình quân một năm trước là khoảng 1.530 won (1,26 USD)/lít, giá xăng bình quân trên toàn quốc hiện nay đã tăng hơn 30%.Một trạm xăng ở thủ đô Seoul có giá xăng là 2.435 won (1,99 USD)/lít, tăng 150 won/lít trong vòng một tuần. Thậm chí có nơi bán 2.959 won (2,42 USD)/lít xăng, xấp xỉ 3.000 won/lít (2,46 USD).Trong khi đó, giá dầu diesel bình quân toàn quốc là 1.917,89 won (1,57 USD)/lít, ở thủ đô Seoul là khoảng hơn 2.000 won/lít.Giá xăng và dầu đều tăng khiến thu nhập của nhân viên lái xe chở hàng giảm. Theo lời một tài xế xe chở hàng, mỗi lần đổ đầy bình bây giờ phải bỏ thêm 20.000-30.000 won (16,4-24,6 USD) so với trước kia, nên tính ra mỗi tháng phải chi thêm 400 đến 500 USD cho tiền xăng đầu.Giá dầu quốc tế tăng do những bất an về tình hình thế giới như chiến sự Nga-Ukraine đã khiến giá dầu trong nước tăng theo.Giá dầu Dubai, tiêu chuẩn giá xăng trong nước, đã tăng vọt lên 127 USD/thùng vào tuần trước mặc dù trước đó đã có xu hướng giảm.Bên cạnh giá xăng dầu, mối lo ngại về việc tăng giá điện cũng đang lớn dần. Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã quyết định tăng 6,9 won cho mỗi kWh bắt đầu từ tháng 4, đồng thời sẽ công bố có nâng thêm giá điện hay không trong tuần sau dựa theo tình hình giá dầu quốc tế.Trước tình hình vật giá leo thang sau khi dịch COVID-19 bùng phát, gánh nặng của người dân ngày càng tăng, Chính phủ đang cân nhắc phương án nâng mức giảm thuế xăng dầu lên 30%.