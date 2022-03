Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng vọt hơn 600.000 ca, đe dọa hệ thống y tế

Photo : YONHAP News

Tính đến 0 giờ ngày 17/3, Hàn Quốc ghi nhận 621.328 ca mắc COVID-19 mới, lần đầu tiên ở ngưỡng 600.000 ca kể từ đầu dịch, tăng vọt tới 220.000 ca so với ngày hôm trước. Tình hình này làm dấy lên lo ngại hệ thống y tế sẽ gặp nhiều hạn chế, có thể đứng trước vờ vực sụp đổ.Số ca nhiễm mới tăng vọt tới 200.000 ca là do số liệu công bố ngày 17/3 được tính gộp cả các ca nhiễm chưa thống kê trong ngày 16/3. Đó là bởi từ ngày 14/3, Hàn Quốc công nhận ca mắc COVID-19 với các kết quả dương tính khi test nhanh kháng nguyên (loại dùng cho chuyên gia), khiến hệ thống thống kê bị quá tải.Mặc dù vậy, quy mô số ca mắc mới hiện nay vẫn cao hơn nhiều so với dự đoán đỉnh dịch ban đầu của cơ quan phòng dịch là bình quân 370.000 ca/ngày.Công suất giường bệnh đang gần chạm tới ngưỡng bão hòa. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc hiện đạt 65,6%, riêng tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đã lên tới 72,4%. Công suất giường bệnh nếu đạt trên 75% có nghĩa ở ngưỡng nguy hiểm, trên 80% là ngưỡng bão hòa. Bởi các giường bệnh cho bệnh nhân nặng khó có thể hoạt động đủ 100% công suất, với các lý do như phải để trống sẵn giường bệnh ở mức nhất định, thời gian làm thủ tục nhập viện, xuất viện.Chính phủ Hàn Quốc nhận định làn sóng lây nhiễm Omicron sẽ lên tới đỉnh điểm trong hai tuần tới, nên nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu giường bệnh hoàn toàn có thể xảy ra.Trong khi đó, lệnh giãn cách xã hội hiện hành với nội dung hạn chế tụ tập riêng tư dưới 6 người và tới 11 giờ tối sẽ hết hiệu lực vào Chủ nhật tuần này (20/3). Nhiều khả năng Chính phủ sẽ công bố nới lỏng mạnh các biện pháp giãn cách xã hội vào ngày 18/3 như lập trường đưa ra trước đó.Tuy nhiên, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm lại đang cho rằng Chính phủ không nên nới lỏng giãn cách trước khi dịch bệnh lên tới giai đoạn đỉnh điểm. Giường bệnh thiếu, nhiều nhân viên y tế cũng bị nhiễm COVID-19, hệ thống y tế trên thực tế đang trong tình trạng tê liệt. Các chuyên gia lo ngại hệ thống y tế trong nước sẽ khó có thể trụ vững nếu số ca nguy kịch ở ngưỡng từ 1.800 ca tới 2.000 ca. Hiện tại, số ca bệnh nặng đang nhập viện điều trị là 1.159 ca. Trong ngày 16/3, có thêm 429 ca tử vong, con số cao kỷ lục kể từ đầu dịch cho tới nay.