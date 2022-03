Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol xem xét dời văn phòng làm việc tới quận Yongsan

Photo : KBS News

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh khả năng ông tới làm việc tại Phủ Tổng thống sau khi chính thức nhậm chức là "bằng 0". Hiện tại, ông Yoon đang xem xét phương án dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng (quận Yongsan, Seoul) thay vì trụ sở Chính phủ ở Gwanghwamun (quận Jongno, Seoul). Mặc dù quyết tâm của Tổng thống đắc cử là hết sức rõ ràng, nhưng thực hiện ý tưởng này là điều không hề dễ dàng.Trụ sở Bộ Quốc phòng ở Yongsan rõ ràng có nhiều ưu điểm về an ninh, lại có thể sử dụng boong-ke ngầm. Tuy nhiên, việc đặt văn phòng làm việc tại đây sẽ khiến Tổng thống đắc cử khó tiếp xúc với người dân, điều mà ông Yoon luôn nhấn mạnh, đồng thời lại quá xa với các công chức Chính phủ ở Gwanghwamun.Ngoài ra, để đặt văn phòng làm việc của Tổng thống ở Yongsan thì nhiều khả năng sẽ phải sử dụng một trong số các nơi ở dành cho Bộ trưởng nằm ở phường Hannam (quận Yongsan) làm nơi ở cho Tổng thống. Tuy nhiên, điều này sẽ gây ra nhiều bất tiện cho người dân trong quá trình di chuyển của Tổng thống. Khi đó, mỗi lần Tổng thống di chuyển từ nơi ở tới văn phòng làm việc, đèn tín hiệu giao thông khu vực xung quanh sẽ bị kiểm soát, có thể dẫn tới tình trạng tắc nghẽn giao thông ở khu vực Samgakji, Itaewon gần đó càng trở nên nghiêm trọng hơn.Chánh Văn phòng của Tổng thống đắc cử Chang Je-won phát biểu phải cân nhắc nhiều địa điểm khác nhau do vấn đề bảo đảm an ninh cho Tổng thống là rất phức tạp.Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đang đặt mục tiêu đón ngày nhậm chức đầu tiên 10/5 ở văn phòng làm việc mới. Tuy nhiên, mỗi phương án đưa ra đều có những khuyết điểm khác nhau, nên dự kiến ông Yoon sẽ khá "đau đầu" để đưa ra quyết định cuối cùng.