Nhà nghiên cứu Mỹ dự báo Chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ thực thi chính sách cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Giáo sư Victor Cha, người đứng đầu Chương trình phụ trách nghiên cứu bán đảo Hàn Quốc “The Korea Chair” của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Mỹ nhận định Chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ thực hiện chính sách cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên, trong khi miền Bắc sẽ gia tăng khiêu khích như phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo.Nhận định này được ông Victor Cha đưa ra khi tham dự một buổi thảo luận trực tuyến do Viện nghiên cứu kinh tế thế giới có trụ sở tại Seoul tổ chức vào ngày 17/3 với chủ đề "Sự gia tăng rủi ro địa chính trị và vai trò của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ: Bài toán đặt ra với Chính phủ mới của Hàn Quốc trong chiến lược an ninh, ngoại giao".Theo ông này, Chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol rõ ràng sẽ tái nỗ lực "phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên". Chính phủ mới của Seoul có thể sẽ đưa ra nhiều chính sách quyết liệt hơn với miền Bắc, như nhấn mạnh về vấn đề nhân quyền hơn so với Chính phủ đương nhiệm. Do vậy, Bắc Triều Tiên có thể sẽ gây sức ép mạnh mẽ hơn với Tổng thống đắc cử và Chính phủ nhiệm kỳ mới, như tiếp tục thử nghiệm tên lửa.Bên cạnh đó, ông Victor Cha cũng cho rằng quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ càng được củng cố hơn. Tổng thống đắc cử Yoon sẽ thực thi các nghị sự được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 năm ngoái, và tìm kiếm phương án hợp tác khác ở các lĩnh vực đa dạng như phát triển lò nguyên tử tư nhân.Trước đó, ông Yoon cũng từng thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật. Về điều này, ông Victor Cha cho biết giới chức Washington thực lòng hoan nghênh quyết tâm này của ông Yoon. Việc khôi phục quan hệ Hàn-Nhật phụ thuộc vào việc giải quyết các vấn đề lịch sử giữa hai bên và lịch trình chính trị của Nhật Bản.Ngoài ra, giáo sư Victor Cha đánh giá rủi ro địa chính trị đang dâng cao hơn lúc nào hết do xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Ông này hy vọng Seoul sẽ phát huy được năng lực lãnh đạo để duy trì trật tự quốc tế.