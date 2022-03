Bắc Triều Tiên dường như đã phá dỡ một phần khách sạn Haegeumgang

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 17/3 đăng tải hình ảnh vệ tinh được công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh Planet Labs (Mỹ) chụp vào ngày 15/3, trong đó phần sân thượng của khách sạn Haegeumgang ở Bắc Triều Tiên bị phá dỡ, lộ ra kết cấu bên trong.Trên hình ảnh vệ tinh, toàn bộ khu vực sân thượng của khách sạn có màu tối sẫm như bị đục thủng một lỗ lớn. Màu trắng giúp nhận diện công trình hiện tại chỉ còn sót lại một phần ở phía sau và khu vực tường ngoài phía Nam khách sạn. Khu đất phía trước khách sạn xuất hiện các vật thể màu đen, được phỏng đoán là vật liệu hoặc trang thiết bị xây dựng để thi công phá dỡ khách sạn.Trước đó, dựa vào hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 5-9/3 của Planet Labs, VOA đưa tin rằng Bắc Triều Tiên đã bắt đầu phá dỡ khách sạn này từ ngày 6/3. Như vậy, sau khoảng 10 ngày, phần phía sau của tòa khách sạn đã được phá dỡ xong.Trong chuyến thị sát núi Geumgang vào tháng 10/2019, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã ra chỉ thị phá dỡ hết các hạ tầng do miền Nam xây dựng. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát, miền Bắc thông báo với phía miền Nam về việc hoãn phá dỡ vào tháng 1/2020. Tới gần đây, nước này đã bắt đầu tiến hành phá dỡ mà không hề thảo luận hay thông báo trước với phía Seoul.Tại Đại hội đảng Lao động vào tháng 1 năm ngoái, ông Kim Jong-un từng chỉ thị xây dựng khu du lịch núi Geumgang theo "cách thức riêng" trong vòng 5 năm tới.Khách sạn Haegeumgang thuộc sở hữu của công ty lữ hành Hyundai Asan phía Hàn Quốc, mở cửa hoạt động vào năm 2000, thời điểm giao lưu liên Triều diễn ra sôi nổi. Sau vụ quân lính Bắc Triều Tiên bắn chết du khách Hàn Quốc tại núi Geumgang vào năm 2008, tuyến du lịch tới núi Geumgang đã bị đóng cửa, khách sạn Haegeumgang cũng ngừng hoạt động. Sau đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố đóng băng các hạ tầng tư nhân nằm trong khu du lịch núi Geumgang vào tháng 4/2010.Tuy nhiên, một số ý kiến lại phân tích rằng vẫn còn sớm để kết luận Bắc Triều Tiên đã tiến hành phá dỡ khách sạn Haegeumgang, do Bình Nhưỡng đã công bố kế hoạch phát triển khu du lịch núi Geumgang, đồng thời nước này sẽ không được lợi gì lớn từ việc đơn phương phá dỡ.Trong thời gian qua, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về các động thái của miền Bắc tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung hay khu du lịch núi Geumgang dựa theo hình ảnh vệ tinh tư nhân. Gần đây, có nội dung đưa tin rằng Bắc Triều Tiên đã xây dựng kết cấu nền bê tông dùng để phóng tên lửa tại sân bay Sunan, Bình Nhưỡng, nhưng giới chuyên gia lại chỉ ra rằng cơ sở này không liên quan tới việc phóng tên lửa.