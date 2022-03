Số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc trong năm 2021 thấp kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 17/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, số cặp vợ chồng kết hôn đạt 193.000 cặp, giảm hơn 20.000 cặp so với năm 2020, mức giảm sâu nhất trong vòng 49 năm qua.Số cặp vợ chồng kết hôn từng giảm xuống dưới ngưỡng 300.000 cặp vào năm 2016, và lần này tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 200.000 cặp sau 5 năm.Quy mô số cặp vợ chồng kết hôn trong năm ngoái là mức thấp kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan của Hàn Quốc kể từ năm 1970. Xu hướng giảm này được phân tích là bởi dân số ngoài 30 tuổi, độ tuổi kết hôn chính, liên tục giảm. Thêm vào đó là sự thay đổi về quan điểm kết hôn, vấn đề kinh tế, và nhiều trường hợp trì hoãn kết hôn do dịch COVID-19.Ngoài đó, số người nước ngoài nhập cảnh vào trong nước giảm do dịch COVID-19 cũng khiến số trường hợp kết hôn quốc tế giảm mạnh tới hơn 14%.Một quan chức Cục Thống kê phân tích tại Hàn Quốc vẫn thiên về khuynh hướng kết hôn trước rồi mới sinh con, nên việc số cặp kết hôn giảm sẽ kéo theo số trẻ sơ sinh giảm trong thời gian tới.Độ tuổi kết hôn lần đầu cũng ngày càng muộn hơn. Độ tuổi kết hôn lần đầu của nam giới bình quân là 33,4 tuổi, của nữ giới là 31,1 tuổi, lần lượt tăng 0,1 tuổi và 0,3 tuổi so với một năm trước.Số cặp vợ chồng ly hôn trong năm ngoái giảm 4,5% so với một năm trước, xu hướng giảm hai năm liên tiếp. Cục thống kê phân tích xu hướng giảm là do số cặp kết hôn giảm, và do nhiều cặp vợ chồng hoãn tiến hành thủ tục pháp lý ly hôn do dịch COVID-19.Tuy nhiên, tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng trên 60 tuổi lại tăng, duy nhất trong số các nhóm tuổi. Điều này cho thấy số cặp vợ chồng quyết định ly hôn ở tuổi xế chiều đang có chiều hướng tăng.