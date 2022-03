Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc rà soát động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 17/3 đã mở cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon, rà soát động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây.Các ủy viên tham dự cuộc họp nhất trí duy trì tư thế chuẩn bị vững chắc dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và năng lực đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên của quân đội Hàn Quốc, đồng thời trao đổi chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và Washington để thực hiện các biện pháp cần thiết.Ngoài ra, cuộc họp cũng đã thảo luận về tình hình chiến sự Ukraine và công tác hỗ trợ nước này, các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhắm vào Nga và biện pháp đối phó của Seoul, năng lượng và chuỗi cung ứng, xu hướng của thị trường tài chính. Các ủy viên nhất trí sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng và thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.Tiếp đó, các ủy viên NSC nhất trí rà soát toàn bộ về tình hình trao trả lại căn cứ quân sự của quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc trong thời gian qua. Chính phủ sẽ thảo luận chặt chẽ với phía Mỹ để Washington nhanh chóng hoàn trả các căn cứ quân sự bao gồm cả căn cứ quân sự tại quận Yongsan cho Seoul trong đầu năm nay, nhằm mục tiêu nhanh chóng thúc đẩy nền kinh tế khu vực.Ngoài ra, các quan chức tham dự cuộc họp quyết định tiếp tục hợp tác, tránh tình trạng để trống nhân sự phụ trách ngoại giao và an ninh trong thời gian chuyển giao quyền lực của Chính phủ.