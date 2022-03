Tổng thống Moon Jae-in đề xuất hội đàm sớm với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee ngày 18/3 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh việc tổ chức sớm cuộc hội đàm đầu tiên giữa ông với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, để đối thoại một cách thẳng thắn, cởi mở, chính là "đạo lý" với người dân.Trước đó, hai bên lên kế hoạch hội đàm lần đầu vào ngày 16/3, nhưng cuộc họp đã bị đổ bể chỉ 4 tiếng trước thời gian dự kiến. Khi đó, Phủ Tổng thống giải thích lý do hoãn hội đàm là do hai bên chưa kết thúc thảo luận.Tổng thống Moon Jae-in còn nhấn mạnh rằng cánh cửa Phủ Tổng thống vẫn luôn rộng mở, và hai bên không nhất thiết phải thảo luận gì về việc tổ chức hội đàm.Phát biểu này của Tổng thống được phân tích là hàm ý đề xuất Tổng thống đắc cử hội đàm trong thời gian sớm nhất, không để vướng bận bởi nghị sự cụ thể. Trước đó, có ý kiến phân tích rằng hai bên hoãn hội đàm là do mâu thuẫn ý kiến về việc ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak hay việc bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Nhà nước.Về đề xuất trên của Tổng thống Moon Jae-in, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Kim Eun-hye ngày 18/3 cho biết hai bên vẫn đang trao đổi chặt chẽ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau về việc tổ chức hội đàm tại Phủ Tổng thống, nỗ lực đạt kết quả tốt đẹp như mong đợi của người dân.