Moody's hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 còn 2,7%

Photo : YONHAP News

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's (Mỹ) ngày 17/3 đã công bố “Triển vọng vĩ mô toàn cầu”, dự đoán tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc năm 2022 đạt 2,7%, giảm 0,3% so với mức dự báo của một tháng trước.Moody's cũng hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) năm nay từ 4,3% xuống còn 3,6%, của Mỹ từ 4% xuống 3,7%; các quốc gia khu vực đồng tiền chung Euro từ 4,4% xuống 2,8%, Đức từ 3,8% xuống 1,8%, Anh từ 4,3% xuống 2,8%, Pháp từ 3,8% xuống 2,7%.Đặc biệt, dự báo tăng trưởng GDP của Nga đã giảm mạnh từ 2% xuống -7%. Hãng xếp hạng tín nhiệm này giải thích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến môi trường kinh tế thế giới thay đổi bởi ba nguyên nhân chính.Đầu tiên là giá nguyên liệu thô tăng vọt do thiếu nguồn cung làm tăng chi phí sản xuất trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng giá cả leo thang (lạm phát). Tiếp theo là gián đoạn tài chính và kinh doanh đang gây ra rủi ro cao cho nền kinh tế hội nhập toàn cầu. Rủi ro về an ninh và địa chính trị ngày càng gia tăng cũng đẩy cao chi phí về mặt kinh tế, làm co hẹp tâm lý kinh doanh, tạo gánh nặng cho nền kinh tế.Moody's phân tích Hàn Quốc và Nhật Bản ngoài ra còn đang đối mặt với vấn đề về nguồn cung khác. Nguyên liệu chính dùng trong sản xuất chíp bán dẫn gặp trở ngại, ảnh hưởng đến việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như ô tô sử dụng những con chip này. Giá dầu tăng mạnh cũng là một gánh nặng đối với hai quốc gia nhập siêu dầu thô này.Moody's cũng điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2023 xuống còn 2,6%, giảm 0,1% so với dự báo đưa ra trước đó (2,7%). Dự báo tăng trưởng kinh tế của G20 trong năm tới giảm từ 3,2% xuống còn 3%.