Số ca nhiễm COVID-19 mới giảm về ngưỡng 400.000 ca sau một ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/3, Hàn Quốc ghi nhận 407.017 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 406.978 phát sinh trong cộng đồng và 39 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới nhiều hơn khoảng 124.000 ca so với một tuần trước.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 113.673 ca, thủ đô Seoul 81.997 ca, thành phố Busan 25.504 ca và thành phố Incheon 25.797 ca.Số ca nhiễm mới ở nhóm trên 60 tuổi, có nguy cơ rủi ro cao là 75.151 ca, chiếm 18,5%; ở người dưới 18 tuổi là 98.285 ca, chiếm 24,1%.Số ca bệnh nặng là 1.049 ca, giảm 110 ca so với một ngày trước. Thêm 301 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.782 ca, tỷ lệ tử vong là 0,14%.Tính đến 0 giờ cùng ngày, số ca đang điều trị tại nhà trên toàn quốc là 2.018.366 ca, trong đó 294.167 ca thuộc diện quản lý tập trung như người cao tuổi.Công suất giường giành cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc là 66,5%, tại trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ là 29,2%.62,9% dân số đã tiêm mũi ba vắc-xin COVID-19, tỷ lệ này ở người trên 60 tuổi đạt 88,8%.