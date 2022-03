“Rủi ro bất ổn tài chính gia tăng do lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng”

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 18/3 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó đánh giá mặc dù đà tăng trưởng tuyển dụng được mở rộng, xuất khẩu cải thiện vững chắc, song đà phục hồi của nhu cầu nội địa lo ngại sẽ gặp hạn chế do làn sóng lây lan biến thể Omicron.Số lao động có việc làm trong tháng 2 đã tăng 1.037.000 người so với cùng kỳ một năm trước, đà tăng hơn 1 triệu người hai tháng liên tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,4%, giảm 1,5% so với tháng 2 năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2021, tập trung vào các mặt hàng như chíp bán dẫn và chế phẩm dầu mỏ.Tuy nhiên, nếu xét các chỉ số chính về xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 1, chỉ số sản xuất công nghiệp khoáng sản, đầu tư thiết bị, đầu tư xây dựng tăng, trong khi chỉ số sản xuất ngành dịch vụ và buôn bán sỉ, lẻ lại giảm.Chỉ số tâm lý tiêu dùng trong tháng trước đạt 103,1 điểm, giảm 1,3 điểm so với tháng 1. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái do mức tăng giá của dịch vụ cá nhân mở rộng. Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), cũng tăng 3,2%.Về thị trường tài chính trong tháng 2, Chính phủ phân tích các hoạt động kinh tế được kỳ vọng sẽ nối lại, tỷ giá hối đoái giảm do đồng đô la Mỹ suy yếu, giá cổ phiếu và lãi xuất trái phiếu Nhà nước tăng.Chính phủ nhận định các yếu tố bất ổn sẽ gia tăng trong thời gian tới, như các nền kinh tế lớn sửa đổi chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất hay căng thẳng chiến sự Nga-Ukraine khiến lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng và lạm phát ngày càng nghiêm trọng, giá nguyên liệu thô và thị trường tài chính sẽ nhiều biến động.Theo đó, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát các rủi ro liên quan đến ổn định dân sinh cùng các vấn đề trong và ngoài nước như quản lý vật giá; nỗ lực toàn diện nhằm giảm thiểu tác động lan truyền có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung.Chính phủ sẽ nhanh chóng giải ngân dự thảo ngân sách bổ sung, tập trung vào công tác đối phó với thiệt hại do biến thể Omicron lan rộng và phục hồi kinh tế.