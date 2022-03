Lo ngại lỗ hổng an ninh khi di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân

Photo : YONHAP News

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố quyết định di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul), khiến lần đầu tiên xảy ra tình huống cả Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đồng thời phải di dời tới địa điểm khác, gây lo ngại có thể xảy ra lỗ hổng an ninh.Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đặt ra là hiện tại, mới chỉ có kế hoạch chung chung là Hội đồng tham mưu trưởng liên quân chuyển tới Bộ Tư lệnh bảo vệ thủ đô ở Namtaeryeong (quận Gwanak, Seoul), mà chưa hề có kế hoạch cụ thể về việc tái bố trí lại các cơ sở chỉ huy chủ chốt ra sao.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân hiện đang có sẵn các hạ tầng về hệ thống chỉ huy, giám sát các binh chủng Lục quân, Hải quân và Không quân. Do vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để di dời những hệ thống này một cách nhanh chóng.Tuy nhiên, ngân sách để tái cấu trúc lại các hệ thống này cũng chưa được đề cập tới. Nếu di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân tới Bộ Tư lệnh bảo vệ thủ đô thì sẽ cần xem xét và thảo luận về việc làm thế nào để đảm bảo tác chiến liên quân thông qua hệ thống quản lý thông tin liên quân Hàn-Mỹ (Centrix-K) mà quân đội Mỹ đang vận hành. Giới chuyên gia quân sự lo ngại sẽ có thể xảy ra lỗ hổng an ninh nếu xét tới thời gian cần thiết để ổn định hệ thống.Trong bối cảnh này, 11 cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 20/3 đã ra tuyên bố chung, phản đối việc di dời trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, bởi điều này sẽ gây cản trở các mạng viễn thông chính như mạng điện toán quốc phòng, mạng điện toán thời chiến, đường dây nóng Hàn-Mỹ. Các cựu quan chức này nhấn mạnh trong trường hợp tái bố trí Bộ Quốc phòng và các đơn vị khác sẽ phải thiết lập mới hệ thống C41, tức hệ thống tổng hợp về chỉ huy, kiểm soát, viễn thông, máy tính và thông tin. Đây là điều tuyệt đối không thể vội vàng xúc tiến trong thời gian ngắn.Hệ thống vận hành của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nếu không ổn định sẽ có thể gây trở ngại tới cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng sau. Đặc biệt, quân đội đang cần phải đẩy cao trạng thái phòng thủ hơn lúc nào hết trong bối cảnh Bắc Triều Tiên nhiều ngày qua liên tiếp đẩy cao khiêu khích tên lửa trước thềm kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Nếu việc di dời diễn ra đột ngột có thể sẽ làm rò rỉ bí mật quân sự trong quá trình tái xây dựng cơ sở mới.Một cựu quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng lo ngại gián điệp ở nhiều quốc gia sẽ lợi dụng cơ hội này để thâm nhập vào các hệ thống an ninh chủ chốt của Hàn Quốc.Điều quan trọng hơn cả là nếu cả Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cùng ở trong một không gian thì sẽ có thể trở thành mục tiêu tấn công tập trung khi xảy ra tình huống nguy cấp.