Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc giảm 4 ngày liên tiếp

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 21/3, Hàn Quốc ghi nhận 209.169 ca nhiễm COVID-19 mới, xu hướng giảm 4 ngày liên tiếp sau khi xác nhận con số cao kỷ lục hơn 620.000 ca vào ngày 17/3. Chính phủ đánh giá làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đã qua đỉnh dịch.Số ca bệnh nguy kịch tăng thêm 97 ca thành 1.130 ca. Thêm 329 ca tử vong do COVID-19, tương tự ngày 20/3. Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng là 69%.Chính phủ cho biết số ca bệnh nặng và tử vong tăng lên song tỷ lệ tử vong vẫn ở mức 0,1% tuần thứ 5 liên tiếp, chỉ bằng một phần tư so với tỷ lệ tử vong ở Anh, Mỹ, Pháp, các nước đã đi qua đỉnh dịch trước đó.Do nhu cầu về thuốc điều trị COVID-19 tăng trong thời gian gần đây, Chính phủ quyết định nhập thêm thuốc “Lagevrio” của hãng dược MSD (Mỹ) đủ dùng cho 100.000 người từ tuần này, 95.000 liều thuốc điều trị COVID-19 dạng uống "Paxlovid" của hãng dược Pfizer cũng sẽ được nhập về trong tháng 4.Từ ngày 21/3, Chính phủ rút ngắn thời gian điều trị phù hợp tại bệnh viện đối với bệnh nhân COVID-19 nặng là từ 5 ngày xuống 3 ngày, nhằm tăng tỷ lệ sử dụng giường bệnh. Bệnh nhân có tình trạng bệnh vừa đến nặng sẽ được xếp nằm giường cho bệnh nhân về đường hô hấp.Chính phủ quyết định lập hệ thống ứng phó chung theo từng khu vực liên quan đến tình trạng chờ hỏa táng tăng do số ca COVID-19 tử vong gia tăng gần đây. Nếu cần thiết, Chính phủ sẽ hỗ trợ ngân sách để bổ sung thêm cơ sở mai táng.Mặc khác, từ ngày 21/3, đối tượng thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi sẽ bắt đầu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi ba. Chính phủ nhấn mạnh tỷ lệ tử vong ở người đã tiêm mũi ba là 0,03%, chỉ bằng một phần 8 so với người chỉ tiêm hai mũi, qua đó kêu gọi người có nguy cơ rủi ro cao tích cực tham gia tiêm chủng.