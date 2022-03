Chi phí di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ước tính khoảng gần 100 triệu USD

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, bà Kim Eun-hye, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/3 cho biết ngân sách xây dựng trụ sở mới trong trường hợp di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân về khu vực Namtaeryeong (quận Gwanak, Seoul) ước tính tốn khoảng 120 tỷ won (98,8 triệu USD).Trước đó, Tổng thống đắc cử từng đưa ra ước tính việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng mất khoảng 49,6 tỷ won (40,8 triệu USD).Ngân sách di dời tòa nhà Hội đồng tham mưu trưởng liên quân là 11,8 tỷ won (9,7 triệu USD), sửa chữa lại trụ sở Bộ Quốc phòng là 25,2 tỷ won (20,7 triệu USD), chi phí di dời Phòng Cảnh vệ Phủ Tổng thống gần 10 tỷ won (8,2 triệu USD), sửa chữa nơi nghỉ cho Tổng thống ở phường Hannam (quận Yongsan, Seoul) 2,5 tỷ won (2 triệu USD). Trong các khoản công bố này không bao gồm chi phí di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân.Phát ngôn viên Kim nhấn mạnh vấn đề chi phí di dời phải cân nhắc cùng với giá trị của việc mở cửa toàn diện Phủ Tổng thống với người dân. Phía Tổng thống đắc cử hy vọng quá trình thảo luận với Phủ Tổng thống diễn ra suôn sẻ.Về ý kiến lo ngại việc di dời Bộ Quốc phòng sẽ có thể xảy ra lỗ hổng an ninh, bà Kim khẳng định việc đảm bảo năng lực an ninh là quan trọng hơn cả, không liên quan tới quá trình di dời trụ sở Bộ Quốc phòng. Tại Bộ Quốc phòng có sẵn hệ thống chỉ huy, kiểm soát, có thể thay thế cho Trung tâm Quản lý khủng hoảng của Phủ Tổng thống, nên không thể xảy ra lỗ hổng an ninh.