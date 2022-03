Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nâng cảnh báo an ninh mạng

Photo : YONHAP News

Lúc 9 giờ sáng ngày 21/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nâng cảnh báo an ninh mạng quốc phòng từ mức 4 lên mức 3. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng nâng cảnh báo lên mức 3 từ sau tháng 5/2017. Cảnh báo an ninh mạng quốc phòng gồm 5 mức, Hàn Quốc đã duy trì mức 4 từ tháng 8 năm ngoái.Bộ Quốc phòng giải thích đã quyết định nâng lên mức 3 sau khi xét thấy xung đột trên không gian mạng giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, thêm vào đó là gần đây có nhiều ý kiến lo ngại mối uy hiếp tên lửa Bắc Triều Tiên sẽ có thể lan rộng sang không gian mạng.Một quan chức Bộ Quốc phòng khẳng định việc nâng cảnh báo an ninh mạng quốc phòng là nhằm đối phó một cách chủ động, chứ không có âm mưu tấn công nào nhắm vào mạng quốc phòng Hàn Quốc.Mặt khác, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cũng nâng cảnh báo nguy cơ an ninh mạng ở lĩnh vực Nhà nước từ mức "quan tâm" lên mức "chú ý". NIS giải thích rằng ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại Nga trả đũa các nước tham gia cấm vận kinh tế trên không gian mạng, đồng thời lo ngại về âm mưu tấn công mạng trong thời điểm chuyển giao chính quyền tại Hàn Quốc. Theo quyết định này, các ban ngành Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước sẽ phải khởi động nhóm đối phó khẩn cấp, và tăng cường các đối sách bảo mật theo hướng dẫn. Tuy nhiên, cân nhắc tới gánh nặng về nhân lực do dịch COVID-19, mỗi đơn vị có thể tự quyết định về mức độ đối phó. NIS cho biết sẽ hạ thang cảnh báo nếu nhận thấy mối uy hiếp an ninh mạng được giảm nhẹ.