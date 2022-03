Photo : KBS News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết vào sáng ngày 21/3, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì cuộc họp Bộ trưởng hữu quan mở rộng của Hội đồng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống (NSC), nhận định kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống, Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cùng một lúc vào thời điểm sắp sửa ra mắt Chính phủ mới là "quá sức".Phủ Tổng thống sẽ truyền đạt những lo ngại này tới Ủy ban chuyển giao chính quyền và phía Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, thảo luận đầy đủ để đưa ra lập trường cuối cùng.Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc Phủ Tổng thống Park Soo-hyun giải thích nguy cơ an ninh bán đảo Hàn Quốc đang dâng cao, việc di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Phủ Tổng thống vào thời điểm chuyển giao chính quyền sẽ có thể gây ra lỗ hổng an ninh và hỗn loạn, cần cân nhắc đầy đủ các ý kiến lo ngại.Cố vấn Park cũng chỉ ra vấn đề về điều chỉnh hệ thống phòng không nếu thực hiện kế hoạch di dời, như về khu vực cấm bay. Nếu không có lý do quá cấp thiết về mặt thời gian thì nên xúc tiến việc di dời khi cả Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng và Phủ Tổng thống đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.Cố vấn Park nhấn mạnh Tổng thống Moon Jae-in và Chính phủ đương nhiệm vẫn có trọng trách chỉ huy quân đội và đảm bảo an ninh quốc gia cho tới 12 giờ đêm ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Do vậy, Tổng thống hy vọng các cơ quan hữu quan, trong đó có Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cho tới giây phút cuối cùng của nhiệm kỳ.