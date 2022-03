Tác giả Hàn Quốc đầu tiên thắng giải thưởng danh giá nhất trong giới văn học thiếu nhi

Photo : YONHAP News

Hiệp hội quốc tế về sách cho nhi đồng và thanh thiếu niên (International Board on Books for Young People) ngày 21/3 (giờ địa phương) công bố tác giả Lee Suzy (Hàn Quốc) đã chiến thắng giải "Hans Christian Andersen" hạng mục người vẽ tranh minh họa (Illustrator).Hans Christian Andersen là giải thưởng danh giá nhất trong giới văn học thiếu nhi. Giải thưởng này được lập ra vào năm 1956, để tưởng niệm cố nhà văn chuyên viết truyện cổ tích cho thiếu nhi người Đan Mạch Hans Christian Andersen.Đây là lần đầu tiên một nhà văn Hàn Quốc nhận được giải thưởng Hans Christian Andersen, được mệnh danh là “giải thưởng Nobel văn học trẻ em” và cũng là tác giả châu Á đầu tiên sau 38 năm giành được giải này. Năm 2016, bà cũng có tên trong danh sách đề cử cùng giải thưởng, nhưng không được nhận giải.Tác giả Lee Suzy bày tỏ không thể tin được rằng đến một ngày bản thân lại nhận được giải thưởng lớn như vậy. Bà gửi lời cảm ơn độc giả đã ủng hộ mình và hy vọng mọi người sẽ xem sách tranh không lời bằng trí tưởng tượng của chính mình.Bà Lee chia sẻ sách tranh không lời là một thể loại rất nhỏ trong sách tranh nói chung. Bởi khi nói đến sách, các bậc phụ huynh sẽ không ưu tiên sách không có chữ để đọc, nhưng trên thực tế trẻ em lại không như vậy. Sách tranh không lời giúp trẻ em nói riêng và độc giả nói chung tự kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình. 100 người sẽ có 100 cách hiểu câu chuyện khác nhau.Tác giả Lee Suzy được biết đến rộng rãi ở Mỹ và châu Âu. Tháng 2 vừa qua, tác phẩm “Mùa hè đến” (Summer) của bà Lee đã giành giải Bologna Ragazzi ở hạng mục hư cấu.Tác giả này trước đó cũng đã nhận được nhiều giải thưởng nổi tiếng trong giới văn học thiếu nhi quốc tế, như giải thưởng "Sách đẹp nhất Thụy Sĩ" với tác phẩm "Sự trả thù của thỏ" (The Revenge of Rabbits) và giải danh dự Giải thưởng Boston Globe-Horn Book cho tác phẩm “Hãy mở cuốn sách nhỏ này ra" (Open This Little Book).