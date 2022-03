Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh an ninh là nhiệm vụ cốt lõi khi chuyển giao chính quyền

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các vào ngày 22/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh ngoài kinh tế và an toàn, an ninh cũng là nhiệm vụ cốt lõi mà Chính phủ đương nhiệm và Chính phủ nhiệm kỳ tới phải hợp tác và quản lý.Đặc biệt, Tổng thống Moon Jae-in một lần nữa nhấn mạnh vai trò là người đứng đầu chỉ huy quân đội, điều mà Phủ Tổng thống đã nhắc tới trong lập trường đưa ra vào ngày 21/3. Ông Moon đề nghị tất cả các ban ngành hữu quan Chính phủ phải tích cực thảo luận, hỗ trợ công giác bàn giao công việc để chuyển giao chính quyền một cách thuận lợi.Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Phủ Tổng thống Park Soo-hyun trong một bài phỏng vấn với báo giới cùng ngày khẳng định Phủ Tổng thống không phản đối kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống mới tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul). Lập trường đưa ra một ngày trước mang tính chất đề xuất hai bên cùng thảo luận về lo ngại lỗ hổng an ninh nếu thực hiện kế hoạch di dời. Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in có thể thảo luận nếu Tổng thống đắc cử nêu ra vấn đề nhân sự, điều đang trở thành rào cản trong kế hoạch tổ chức hội đàm giữa hai bên.