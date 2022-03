Du khách đặt tour du lịch nước ngoài tăng mạnh sau quy định miễn cách ly người nhập cảnh

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc ghi nhận số lượng khách đặt tour du lịch nước ngoài và vé máy bay tăng mạnh thời gian gần đây trước thông tin Chính phủ Hàn Quốc cho phép miễn cách ly 7 ngày với người nhập cảnh từ nước ngoài đã hoàn tất tiêm chủng và đăng ký thông tin tiêm phòng trong nước từ ngày 21/3.Công ty lữ hành lớn của Hàn Quốc là Hana Tour cho biết từ ngày 11-20/3 khi Chính phủ công bố hướng dẫn miễn cách ly cho người nhập cảnh từ nước ngoài, số du khách đặt tour du lịch nước ngoài là 3.200 người, tăng 93,7% so với 10 ngày trước đó. Địa điểm du lịch được đặt tour nhiều nhất là Nam Thái Bình Dương như đảo Guam và Saipan (36,4%), tiếp theo là châu Âu 23,4%, châu Mỹ 21,4%, Đông Nam Á 16,7%, Trung Quốc và Nhật Bản là 2,1%.Cũng trong khoảng thời gian trên, số người đặt vé máy bay đi nước ngoài là 7.300 người, tăng 60,7% so với 10 ngày trước đó. Địa điểm đến nhiều nhất lần lượt là Mỹ (44,8%), châu Âu (32,8%), Đông Nam Á (16,6%), Trung Quốc và Nhật Bản (1,9%).Công ty lữ hành Interpark Tour cũng cho biết số lượng vé máy bay đặt đi nước ngoài trong tuần từ 11-17/3 đã tăng vọt 234% so với một tháng trước. Cụ thể, vé máy bay đặt đi châu Đại Dương tăng 285%, châu Âu tăng 248%, Đông Nam Á tăng 243% và châu Mỹ tăng 239%.