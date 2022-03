Quy mô thương mại Hàn-Thổ Nhĩ Kỳ tăng 58% sau trong vòng 9 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 22/3 đã mở cuộc họp “Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 5”, rà soát quy mô phương mại, đầu tư song phương và thảo luận về các vấn đề hai bên quan tâm.Sau khi FTA song phương có hiệu lực vào năm 2013, quy mô thương mại Hàn-Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái đạt 8,26 tỷ USD, tăng 58% so với năm 2012 (5,22 tỷ USD) thời điểm trước khi FTA có hiệu lực.Đặc biệt, sau khi FTA có hiệu lực thì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như phụ tùng ô tô, nhựa tổng hợp, dược phẩm được giảm thuế quan, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 4,5 tỷ USD trước khi FTA có hiệu lực lên 7 tỷ USD vào năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Hàn Quốc năm ngoái cũng tăng gấp đôi từ 600 triệu USD lên 1,2 tỷ USD so với trước khi FTA có hiệu lực. Mặt hàng Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu chính sang Hàn Quốc là phụ tùng ô tô, quần áo, phụ tùng máy bay.Về đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc như tập đoàn ô tô Hyundai, Hyosung T&C đã thâm nhập vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, xuất khẩu hàng hóa trung gian sang nước Trung Đông này tăng lên. Điều này đã giúp đóng góp cho nền kinh tế của cả hai nước thông qua thúc đẩy nguồn cung nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng như xuất khẩu của Hàn Quốc.Quan chức hai nước đã thảo luận về mối quan tâm chung tại cuộc họp lần này. Phía Seoul đề nghị cần có cuộc điều tra công bằng để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội giải trình đầy đủ liên quan đến ba cuộc điều tra chống bán phá giá mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành.Tiếp đó, Hàn Quốc yêu cầu hạn chế việc kiểm chứng nhiều lần về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, một trong những khó khăn của ngành công nghiệp.Mặt khác, phía Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu cung cấp thông tin liên quan về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu nông sản của Hàn Quốc.Quan chức phụ trách chính sách FTA thuộc Bộ Công nghiệp Yang Gi-wook phát biểu Ủy ban thực thi FTA sẽ nhóm họp định kỳ nhằm giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc khi áp dụng FTA và thực hiện Hiệp định thuận lợi, qua đó nỗ lực hết sức để mở rộng thương mại và đầu tư song phương theo hướng đôi bên cùng có lợi.