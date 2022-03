Fitch hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP Hàn Quốc 2022 xuống 2,7%

Photo : YONHAP News

Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch ngày 23/3 đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm nay từ 3% xuống 2,7%, trước tình hình giá năng lượng leo thang do chiến sự Nga-Ukraine.Fitch phân tích xu hướng tăng giá năng lượng do xung đột Nga-Ukraine sẽ gây trở ngại cho tiêu dùng hộ gia đình và hoạt động của doanh nghiệp. Nhu cầu về mặt hàng năng lượng trên toàn thế giới giảm cũng sẽ là gánh nặng cho lĩnh vực xuất khẩu. Thêm vào đó, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng cũng được dự đoán là sẽ mất thêm nhiều thời gian để giải quyết.Hãng đánh giá tín nhiệm này cũng dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với xu hướng nhờ thị trường lao động vững chắc, hỗ trợ chính sách tài chính của Chính phủ và lượng hàng tồn kho đáng kể trong lĩnh vực sản xuất. Fitch nâng dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2022 của Hàn Quốc tính đến cuối năm lên 3,8%, giá cả hàng hóa sẽ duy trì mức tăng trên 3,5% cho đến đầu năm sau.Fitch kỳ vọng sau đó ảnh hưởng từ việc giá năng lượng tăng sẽ biến mất, giá thực phẩm sẽ bình thường trở lại và áp lực về giá hàng hóa bởi chuỗi cung ứng sẽ được giảm bớt.Fitch dự đoán rằng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ tại cuộc họp Ủy ban chính sách tiền tệ vào tháng tới. Lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc sẽ được nâng lên 2%/năm vào cuối năm nay.