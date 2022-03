Thủ tướng Hàn Quốc: “Một đến hai tuần tới là bước ngoặt quan trọng để vượt qua dịch COVID-19”

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 490.881 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều hơn 136.913 ca so với một ngày trước.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum nhận định một đến hai tuần tới là bước ngoặt quan trọng để vượt qua dịch COVID-19.Thủ tướng cho biết gần đây, số ca nhiễm biến thể BA.2 (Stealth Omircon), một biến thể phụ của Omircon, đang dần trở thành chủng lây nhiễm chính, chiếm 60% trên toàn thế giới và 40% tại Hàn Quốc. Tuy có tốc độ lây nhiễm cao hơn Omicron, chủng biến thể phụ BA.2 không có sự khác biệt về tỷ lệ bệnh trở nặng và nhập viện. Do đó, thuốc điều trị dạng uống và vắc-xin COVID-19 đang sử dụng hiện nay vẫn đem lại hiệu quả, hệ thống phòng dịch đủ đáp ứng với tình hình dịch bệnh hiện tại.Ông Kim giải thích đến nay, Chính phủ đã đáp ứng 33.000 giường chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Cơ quan phòng dịch đã tăng cường quản lý nguồn nhân lực để đảm bảo mỗi người bệnh đều được nhận điều trị đầy đủ, công suất hoạt động giường dành cho bệnh nhân nặng là khoảng 60%, ở mức tương đối ổn định.Tiếp đó, Thủ tướng đề nghị giới y tế chuyển đổi hành động và nhận thức, để ca nhiễm COVID-19 (trừ những ca bệnh nguy kịch) có thể điều trị tại hệ thống y tế thông thường. Hiện có khoảng 1,8 triệu ca nhiễm đang điều trị tại nhà, ai cũng có thể bị lây nhiễm. Bệnh nhân COVID-19 cần được cấp cứu và điều trị đặc biệt, và cũng không thể làm ngơ với ca nhiễm ở người có bệnh lý nền có nguy cơ rủi ro cao.Chính phủ sẽ quản lý rủi ro lây nhiễm một cách thích hợp, song năng lực y tế phải được tận dụng một cách hiệu quả thì mới có thể đảm bảo tính bền vững của cả một hệ thống y tế.Chính phủ cam kết tăng cường hỗ trợ về hành chính, tài chính để các cơ quan y tế đang dẫn đầu trong việc thay đổi nhận thức và cách điều trị đối với bệnh nhân COVID-19 không gặp khó khăn.Thủ tướng cũng kêu gọi người dân xét nghiệm đầy đủ dù chỉ có dấu hiệu rất nhỏ để đảm bảo điều trị kịp thời.Mặt khác, trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung thuốc cảm và hạ sốt nhằm giảm các triệu chứng của COVID-19, Chính phủ cho biết sẽ tăng lượng cung các loại thuốc này ra thị trường.Lô hàng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống “Lagevrio” của hãng dược MSD (Mỹ) đủ dùng cho 100.000 người sẽ được nhập về trong tuần này.Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) chiều cùng ngày đã quyết định phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc uống dạng viên “Lagevrio”. Đây là thuốc điều trị COVID-19 dạng uống thứ hai được phê duyệt tại Hàn Quốc sau thuốc "Paxlovid" của hãng dược Pfizer.Được biết, theo kết quả thử nghiệm phi lâm sàng, thuốc Lagevrio được khuyến cáo hạn chế sử dụng cho phụ nữ mang thai và trẻ em do lo ngại về tính an toàn.