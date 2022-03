Chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc tăng hai tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Theo thống kê sơ bộ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 đạt 114,82 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 0,4% so với tháng 1, xu hướng tăng hai tháng liên tiếp do ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu thô tăng.Chỉ số giá sản xuất (PPI) thể hiện giá hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường.Chỉ số giá sản xuất lĩnh vực sản phẩm công nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số giá sản xuất, đã tăng 1,1%. Đặc biệt, chỉ số giá sản xuất mặt hàng than đá, chế phẩm dầu mỏ và chế phẩm hóa học lần lượt là 166,79 điểm và 117,36 điểm, mức cao kỷ lục trong 9 năm kể từ tháng 2 năm 2013.Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất mặt hàng nông-lâm-thủy sản, điện-gas đô thị-nước sinh hoạt-chất thải giảm lần lượt là 5,1% và 0,1% so với một tháng trước.Theo mặt hàng cụ thể, chỉ số giá dầu diesel tăng 11%, rượu soju tăng 3,9%, vận chuyển hàng hóa hàng không tăng 4,5%, quản lý bất động sản nhà ở tăng 4,9%; trong khi đó, dâu tây, thịt lợn và phí đăng ký thẻ ngân hàng giảm lần lượt là 44,7%, 8,5% và 7,8%.