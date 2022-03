Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc 2021 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 23/3 đã công bố báo cáo “Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quý IV và cả năm 2021”. Theo đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc của cả năm ngoái đạt 75,87 tỷ USD, tăng 32,8% so với một năm trước và là con số cao kỷ lục.Quy mô đầu tư ròng, tức tổng vốn FDI trừ đi vốn thu hồi, là 58,42 tỷ USD, tăng 38,1% so với năm 2020, cũng là mức cao kỷ lục.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích quy mô đầu tư ròng tăng là nhờ đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trong bối cảnh tình hình đầu tư có xu hướng phục hồi từ quý II/2021 do vắc-xin COVID-19 được phổ cập trên toàn thế giới, làm giảm lo ngại về đại dịch.Theo lĩnh vực, vốn FDI trong ngành tài chính, bảo hiểm đạt 29,32 tỷ USD; tiếp theo là ngành sản xuất 18,17 tỷ USD, bất động sản 7,01 tỷ USD, ngành thông tin và viễn thông 6,67 tỷ USD.Xét theo khu vực đầu tư vào Hàn Quốc, các nhà đầu tư Bắc Mỹ đầu tư 30,29 tỷ USD, tiếp theo là châu Á 18,33 tỷ USD, Trung Nam Mỹ 12,72 tỷ USD, châu Âu 12,33 tỷ USD, châu Đại Dương 1,66 tỷ USD. Trong năm 2022, vốn đầu tư từ Mỹ vào Hàn Quốc là 27,59 tỷ USD, tăng 81,8% so với một năm trước.Trong khi đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc quý IV/2021 đạt 30,21 tỷ USD, tăng 62,7% so với cùng kỳ một năm trước. Quy mô đầu tư ròng đạt 26,06 tỷ USD, tăng 82,7%.