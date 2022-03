Giá nhà chung cư trên toàn quốc theo giá Nhà nước công bố tăng 17% trong năm nay

Photo : YONHAP News

Trong năm nay, giá nhà chung cư trên toàn quốc theo giá công bố của Nhà nước tăng 17,22% so với năm ngoái. Mức tăng năm nay thấp hơn 1,83% mức tăng năm ngoái trên 19%. Tỷ lệ thực hiện, một chỉ số thể hiện giá Nhà nước công bố được phản ánh lên giá thị trường, đạt 71,5%, tăng 1,3% so với năm trước.Trong số 17 tỉnh, thành trên toàn quốc, giá nhà chung cư tăng ở tất cả các địa phương, trừ thành phố Sejong. Thành phố Incheon tăng 29,33%, mức tăng cao nhất trong số các tỉnh, thành. Tỉnh Gyeonggi tăng 23,2%, thủ đô Seoul tăng 14,22%.Lo ngại gánh nặng thuế của các hộ sở hữu một nhà ở gia tăng, Chính phủ đã tiến hành thảo luận về phương án nới lỏng thuế.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ đã lập phương án nới lỏng thêm thuế cho người dân, với nguyên tắc nhất quán là tuyệt đối không làm gia tăng gánh nặng cho những hộ gia đình có nhu cầu thực sự, sở hữu một nhà ở.Vào năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc quyết định áp dụng giá công bố của Nhà nước khi tính toán thuế tài sản và thuế bất động sản tổng hợp trong năm nay. Chính phủ dự báo các hộ gia đình sở hữu một nhà ở sẽ không phải nộp thêm thuế tài sản so với năm ngoái. Người sở hữu nhà ở có giá công bố dưới 600 triệu won (495.000 USD) sẽ đóng thuế ít hơn so với năm 2020.Chính phủ cũng quyết định không đánh thuế bất động sản tổng hợp với người sở hữu nhà ở có giá trị công bố trên 1,1 tỷ won (957.500 USD) trong năm nay. Số người bị đánh thuế bất động sản tổng hợp và số tiền thuế dự kiến sẽ được duy trì ở mức tương tự năm ngoái. Nếu chủ sở hữu bất động sản là người cao tuổi thì sẽ được hoãn nộp thuế bất động sản tổng hợp. Ngoài ra, nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định thì chủ sở hữu nhà có thể được hoãn nộp thuế bất động sản tổng hợp cho tới thời điểm chuyển nhượng, tặng hoặc thừa kế.Nếu chủ sở hữu nhà ở tham gia bảo hiểm y tế, số tiền khấu trừ tài sản sẽ được nâng lên thành 5 triệu won (4.100 USD). Người không có nhà ở hoặc hộ gia đình sở hữu một nhà ở sẽ có thể được vay tiếp tiền mua nhà nếu có nhu cầu thực sự. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng sự thay đổi này sẽ giúp giảm hoặc giữ nguyên gánh nặng về phí bảo hiểm tài sản so với năm ngoái cho các hộ gia đình sở hữu một nhà ở.