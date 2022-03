Thống đốc BOK nhấn mạnh Hàn Quốc cần tiếp tục nâng lãi suất cơ bản

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 23/3 trước thềm kết thúc nhiệm kỳ, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol đã một lần nữa nhấn mạnh về việc cần thiết nâng tiếp lãi suất cơ bản. Lý do là bởi lãnh đạo BOK lo lắng về tình hình giá tiêu dùng tăng vọt và vấn đề nợ hộ gia đình. Ông Lee sẽ rời chức Thống đốc vào cuối tháng này sau 8 năm lãnh đạo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc.Theo Thống đốc Lee, xu hướng giá tiêu dùng tăng cao được dự báo sẽ còn kéo dài trong một khoảng thời gian tương đối, nên cần thiết giảm thiểu rủi ro mất cân đối tài chính, tiếp tục giảm mức độ nới lỏng trong chính sách tiền tệ.Đặc biệt, ông Lee nhắc tới việc Mỹ dự báo sẽ nâng lãi suất nhanh hơn dự kiến, nhưng may mắn là Hàn Quốc đã có sự đối phó một cách chủ động. Trong khi đó, tình hình quốc tế vẫn đang bất ổn, như vụ Nga tấn công Ukraine, có thể gây cú sốc tới vật giá và cả tăng trưởng kinh tế. Phát biểu này của ông Lee được cho là gián tiếp hàm ý rằng việc quyết định phương hướng chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt là không dễ dàng trong hoàn cảnh hiện nay.Tại cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ diễn ra vào tháng trước, đa số các ủy viên đều đồng tình rằng cần thiết nâng tiếp lãi suất cơ bản. Do vậy, nhiều khả năng BOK sẽ tiếp tục nâng lãi suất sau khi có Thống đốc mới.Việc Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/3 quyết định gia hạn thêm 6 tháng thời gian đáo hạn các khoản vay của tiểu thương bị thiệt hại do dịch COVID-19 cũng được cho là phản ánh xu hướng này.Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) Koh Seung-bum cho biết quyết định gia hạn lần này sẽ trở thành bàn đạp an toàn vững chắc để các các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể chuyên tâm phục hồi kinh doanh mà không cần lo lắng về nghĩa vụ trả nợ.Đây là quyết định gia hạn lần thứ 4 được thực hiện chỉ một ngày sau khi phía Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đề nghị các cơ quan tài chính, ngân hàng hợp tác nhanh chóng trong các vấn đề liên quan.