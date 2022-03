Hàn Quốc bắt đầu sử dụng thuốc điều trị COVID-19 Lagevrio từ ngày 26/3

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) ngày 23/3 đã quyết định phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 dạng viên “Lagevrio” của hãng dược MSD (Merck Sharp & Dohme). Đây là thuốc điều trị COVID-19 dạng uống thứ hai được phê duyệt tại Hàn Quốc sau thuốc "Paxlovid" của hãng dược Pfizer.Cơ quan phòng dịch sẽ sử dụng thuốc “Lagevrio” cho các bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ rủi ro cao có triệu chứng nhẹ và vừa nhưng không thể điều trị bằng thuốc dạng tiêm hay dùng thuốc Paxlovid do mắc bệnh về gan. Trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ mang thai không được dùng thuốc này.Bệnh nhân COVID-19 nếu được kê thuốc Lagevrio phải uống ngày hai lần, mỗi lần hai viên trong 5 ngày và phải uống càng sớm càng tốt trong vòng 5 ngày sau khi có kết quả dương tính với COVID-19 và xuất hiện triệu chứng.Lô thuốc Lagevrio đủ dùng cho 20.000 người dự kiến sẽ được nhập về và thông quan vào ngày 24/3, sau đó phân bổ đến các địa điểm điều trị như bệnh viên chuyên về bệnh truyền nhiễm từ ngày 26/3.Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, thuốc Lagevrio có hiệu quả phòng nguy cơ nhập viện và tử vong là 30%, chưa bằng một nửa so với hiệu quả của thuốc Paxlovid (88%).