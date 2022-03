Bắc Triều Tiên phóng tiếp tên lửa, phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm xa

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 24/3 vào lúc 2 giờ 38 phút chiều cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm xa, về vùng biển phía Đông.Việc Hội đồng tham mưu trưởng đề cập tới "tên lửa đạn đạo tầm xa" cho thấy đây có thể là vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới "Hwasong-17" của miền Bắc.Quân đội Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục phân tích về thông số như tầm bắn hay độ cao của tên lửa, nhưng Bắc Triều Tiên được cho là đã đẩy cao góc bắn của tên lửa.Động thái lần này của miền Bắc diễn ra chỉ 4 ngày sau vụ phóng 4 pháo phản lực, được phỏng đoán là có cỡ nòng 240 mm, từ khu vực huyện Sukchon, tỉnh Nam Pyongan vào sáng ngày 20/3. Đây là động thái thị uy sức mạnh quân sự thứ 12 trong năm nay của Bình Nhưỡng.Sáng ngày 16/3, nước này đã phóng tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng, nhưng tên lửa đã phát nổ ở độ cao dưới 20 km.Ngay lập tức Tổng thống Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để thảo luận đối sách về vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Tổng thống chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tự phá vỡ cam kết với cộng đồng quốc tế về việc dừng thử nghiệm tên lửa đạn đạn xuyên lục địa. Ông Moon lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa lần này của miền Bắc đã đe dọa nghiêm trọng tới bán đảo Hàn Quốc và khu vực, cũng như cộng đồng quốc tế, vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tổng thống chỉ thị các ban ngành Chính phủ hợp tác chặt chẽ với các nước hữu quan và cộng đồng quốc tế, dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, tìm kiếm mọi biện pháp đối phó nhằm đảm bảo an ninh vững chắc trong thời điểm chuyển giao chính quyền tại Hàn Quốc. Ông Moon cũng chỉ thị về việc hợp tác chặt chẽ với phía Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.