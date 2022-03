Một binh lính Hàn Quốc xuất cảnh trái phép tới Ba Lan, ý định nhập cảnh vào Ukraine

Photo : YONHAP News

Vào ngày 21/3 vừa qua, một binh lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã xuất cảnh trái phép tại sân bay quốc tế Incheon, bay tới Ba Lan. Theo Luật nghĩa vụ quân sự, binh lính đang thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được cấp giấy phép mới có thể đi du lịch nước ngoài.Người này có ý định nhập cảnh vào Ukraine để tham gia lực lượng quân tình nguyện quốc tế tại Ukraine thông qua trạm kiểm soát biên giới của Ba Lan, nhưng bị từ chối nhập cảnh do phía cơ quan ngoại giao Hàn Quốc thông báo với giới chức địa phương, nên đã ở lại qua đêm tại trạm kiểm soát biên giới của Ba Lan.Tuy nhiên, tới rạng sáng ngày 23/3 (giờ địa phương), binh lính này đã rời khỏi trạm kiểm soát khu vực biên giới Ba Lan, tới nay vẫn chưa rõ hành tung. Bộ Ngoại giao đã chia sẻ thông tin về người này với phía Chính phủ Ba Lan để tiếp tục truy tìm tung tích.Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết do người này từng bị từ chối nhập cảnh một lần nên sẽ khó có thể tái nhập cảnh vào Ukraine.Được biết binh lính nói trên đã chụp lại quá trình di chuyển từ sau khi nhập cảnh vào Ba Lan tới trạm kiểm soát biên giới và chia sẻ lên phòng chat mạng xã hội. Người này còn than thở rằng đã phải làm "chân sai vặt" trong quân đội. Dựa trên nội dung trong phòng chat mạng xã hội, quân đội đang tiến hành điều tra về lý do người này xuất cảnh trái phép.Mặt khác, quân đội nhấn mạnh hành vi của binh lính nói trên là một hành vi phạm pháp trên phương diện cá nhân, quân đội đang xem xét đối sách phòng tránh các trường hợp tương tự, như lập quy định liên quan để không xảy ra trường hợp binh lính đang nhập ngũ lại xuất cảnh ra nước ngoài khi chưa có giấy phép.