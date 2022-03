Tổng thống Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Nhà Trắng ngày 24/3 (giờ địa phương) cho biết nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Bỉ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên vào cùng ngày. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng đồng thời nhấn mạnh về tính cần thiết của giải pháp ngoại giao. Tổng thống Biden cũng nhắc lại cam kết vững chắc của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc và Nhật Bản.Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 (giờ địa phương) đã công bố biện pháp cấm vận mới với Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa ICBM của nước này.Trong danh sách cấm vận lần này bao gồm Viện Khoa học tự nhiên 2, nơi phát triển vũ khí quân sự của Bắc Triều Tiên, một nhà ngoại giao tên là Ri Sung-chol, cùng hai cơ quan và một cá nhân của Nga, với cáo buộc đã hỗ trợ vận chuyển các vật phẩm nhạy cảm liên quan tới tên lửa cho miền Bắc. Các cá nhân và tổ chức này sẽ bị cấm mua sắm Chính phủ và xuất khẩu với Mỹ trong vòng hai năm.Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết biện pháp cấm vận mới lần này là một phần trong những nỗ lực không ngừng của Washingotn nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa.Trong ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ đã có cuộc điện đàm, lên án Bắc Triều Tiên đã tự phá vỡ cam kết của mình về việc dừng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hai Bộ trưởng cũng đồng thời đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có biện pháp đối phó cứng rắn.Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an, hối thúc miền Bắc dừng các hành động tiếp theo có thể dẫn tới phản tác dụng.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp công khai, thảo luận về vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên vào chiều ngày 25/3 (giờ địa phương) xét theo đề nghị của 6 nước trong đó có Mỹ. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun sẽ đại diện Chính phủ Hàn Quốc tham dự cuộc họp với tư cách là nước đương sự trực tiếp, trình bày về lập trường của Seoul.Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cuộc họp này có đạt được một kết quả ý nghĩa nào hay không, trong bối cảnh Trung Quốc đang đối đầu căng thẳng với Mỹ về nhiều vấn đề, Nga thì tập trung trong vấn đề chiến sự với Ukraine.Mỹ được cho là sẽ xem xét biện pháp đối phó chặt chẽ với miền Bắc hơn sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Âu.