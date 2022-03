Hàn Quốc ghi nhận hơn 300.000 ca mắc COVID-19 mới hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 25/3, Hàn Quốc ghi nhận 339.514 ca mắc COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 300.000 ca. Tổng số ca nhiễm kể từ đầu dịch vượt hơn 11 triệu ca. Số ca bệnh nặng tăng thêm 4 ca, thành 1.085 ca. Thêm 392 ca tử vong, trong đó bao gồm một trẻ em dưới 10 tuổi.Số ca tử vong mặc dù đã giảm so với mức kỷ lục 470 ngày hôm trước, nhưng vẫn nhiều hơn 92 ca so với một tuần trước. Số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm dần, nhưng số ca tử vong lại có chiều hướng tăng so với tuần trước.Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng sử dụng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống. Thủ tướng Kim Boo-kyum trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 25/3 cho biết lượng tồn kho thuốc điều trị "Paxlovid" của hãng Pfizer đang giảm rất nhanh. Chính phủ sẽ nỗ lực đẩy sớm tối đa thời gian nhập lô thuốc "Paxlovid", vốn đạt được nhất trí với phía Pfizer về việc cung ứng trong tháng 4.Ngoài ra, Chính phủ cũng sắp sửa hoàn tất hợp đồng để nhập thêm thuốc "Paxlovid" với Pfizer vào đầu tháng sau. Bên cạnh đó, thuốc điều trị dạng uống “Lagevrio” của hãng dược MSD (Merck Sharp & Dohme) sẽ bắt đầu được sử dụng trong nước từ ngày 26/3. Hiện đã có 20.000 liều được nhập vào trong nước, dự kiến sẽ có thêm 80.000 liều được cung ứng trong cuối tuần này.