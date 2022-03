53,8% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 24/3 đã công bố kết quả thăm dò dư luận về cam kết tranh cử chính của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol bao gồm cả việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đến trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul). Khảo sát được ủy thác cho Korea Research thực hiện với khoảng 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong hai ngày 23-24/3.Kết quả cho thấy 53,8% người được hỏi phản đối kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến trụ sở Bộ Quốc phòng, 40% tán thành với kế hoạch di dời. Trong đó, khoảng 70% người tán thành là cử tri phe bảo thủ, 80% ý kiến phản đối là ủng hộ phe tiến bộ. Cử tri trung lập không theo phe nào lần lượt 32,3% tán thành và 61,3% phản đối.Lý do phản đối được đưa ra nhiều nhất là “không có kế hoạch thảo luận đầy đủ trước đó”, tiếp theo là “không cần di dời” hoặc “vấn đề về chi phí”. Ngược lại, lý do ủng hộ được lựa chọn nhiều nhất là “có thể giúp ích cho việc đối thoại với người dân”, và “thực hiện cam kết tranh cử”.Về việc Phủ Tổng thống cho rằng kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống là "quá sức", lịch trình di dời bất hợp lý có thể gây ra lỗ hổng an ninh, 50% ý kiến cho rằng “cần tôn trọng lập trường của Chính phủ đương nhiệm” và 45,9% cho biết “cần hợp tác với Tổng thống đắc cử”.Cam kết xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol nhận được ý kiến tán thành và phản đối sít sao trong phạm vi sai số. Theo giới tính, 58% nam giới tán thành và 51,2% nữ giới phản đối.39,1% người được hỏi đồng ý với việc ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak và 53,9% phản đối. 52,1% câu trả lời nhận định ông Yoon sẽ làm tốt việc điều hành quốc gia, 40% có ý kiến ngược lại.Kết quả cuộc thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, tỷ lệ trả lời là 13,2%. Kết quả thăm dò được đăng tải cụ thể trên trang chủ KBS.