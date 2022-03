Photo : YONHAP News

Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội ngày 25/3 nhân Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh việc đảm bảo hòa bình thông qua an ninh vững chắc chính là con đường tốt nhất để báo đáp các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển Tây.Đặc biệt, ông Moon nhắc đến việc Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 24/3, khiến tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc đang trở nên hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng một nền quốc phòng và hòa bình vững chắc.Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ đang nỗ lực để nâng cao sức mạnh quốc phòng, như nâng ngân sách quốc phòng mỗi năm, đầu tư cho dự án phát triển chiến đấu cơ KF-21, tàu ngầm 3.000 tấn Dosan Ahn Chang-ho.Trước đó, ngay sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa ICBM vào ngày 24/3, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), lên án Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã tự phá vỡ cam kết trước cộng đồng quốc tế vào năm 2018 về việc dừng phóng thử nghiệm tên lửa ICBM, đe dọa nghiêm trọng tới bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.Tổng thống Moon nhấn mạnh tình hình hiện nay đang hết sức báo động và nghiêm trọng, Chính phủ sẽ đối phó quân sự một cách vững vàng, duy trì trạng thái an ninh vững chắc dựa trên quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Vào tháng 1/2016, Chính phủ Hàn Quốc chỉ định "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây" nhằm ghi nhớ ba động thái khiêu khích vũ trang lớn của Bắc Triều Tiên kể từ sau năm 2000 là trận hải chiến đảo Yeonpyeong lần thứ hai (29/6/2002), vụ bắn chìm tàu Cheonan (26/3/2010) và vụ pháo kích đảo Yeonpyeong (23/11/2010). Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lấy ngày thứ Sáu của tuần thứ tư tháng 3 hàng năm là "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây". Đây là thời điểm xảy ra vụ bắn chìm tàu Cheonan, một trong ba động thái khiêu khích nói trên của miền Bắc, gây thương vong lớn cho miền Nam.