Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Choi Jong-gun ngày 25/3 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman, và Nhật Bản Mori Takeo, thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ba nước Hàn-Mỹ-Nhật điện đàm chỉ hai tuần sau cuộc điện đàm ngày 11/3 vừa qua.Theo Bộ Ngoại giao, ba quan chức đã lên án mạnh mẽ vụ phóng ICBM của miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, tự ý phá vỡ cam kết với cộng đồng quốc tế về việc dừng các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.Vụ phóng tên lửa lần này của Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiệm trong đến tình hình bán đảo Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Quan chức ba nước đều cho rằng cần đối phó một cách dứt khoát, đồng thời kêu gọi miền Bắc ngừng ngay lập tức các hành động làm gia tăng căng thẳng.Tiếp đó, ba nước nhất trí trao đổi và hợp tác chặt chẽ ở các cấp về biện pháp ứng phó trong tương lai bao gồm các biện pháp bổ sung của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong cuộc điện đàm, Thứ trưởng ba nước cũng thảo luận về tình hình Ukraine, bày tỏ quan ngại sâu sắc liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này do chiến sự với Nga. Quan chức Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhấn mạnh lập trường về tầm quan trọng của hợp tác và phản ứng của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết tình hình tại Ukraine.