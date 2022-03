Làn sóng lây lan biến thể Omicron tại Hàn Quốc đã qua đỉnh dịch

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 28/3, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol đánh giá làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đã qua đỉnh dịch sau 11 tuần và bắt đầu có xu hướng giảm.Tính đến 0 giờ ngày 28/3, số ca nhiễm mới đã giảm mạnh xuống còn 187.000 ca. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng là 1.273 ca, tăng so với một tuần trước.Cơ quan phòng dịch đang chú ý đến ảnh hưởng của biến thể BA.2, một biến thể phụ của Omircon, còn gọi là "Omicron tàng hình". Biến thể BA.2 đã trở thành chủng virus chính tại Hàn Quốc với tỷ lệ mắc biến thể này trong tuần trước là 56,3%. Trên thế giới có nhiều nước đã ghi nhận xu hướng ca nhiễm biến thể Omircon tàng hình giảm sau đó lại tăng vọt, nên Hàn Quốc chưa thể chủ quan trước tình hình dịch hiện nay.Ông Kwon Deok-cheol cho biết cũng có trường hợp dù xuất hiện triệu chứng lây nhiễm nhưng không làm xét nghiệm, nên cần quan sát chặt chẽ hơn việc làn sóng lây nhiêm biến thể Omircon đã thật sự giảm hay chưa. Cơ quan phòng dịch đang nỗ lực để giảm số lượng ca bệnh nguy kịch và tử vong.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết số lượng bệnh viện và phòng khám có thể tư vấn, kê đơn cho bệnh nhân COVID-19 là đối tượng quản lý thông thường tại khu vực dân cư đã tăng lên thành 9.130 cơ sở. Bệnh nhân có nhu cầu hoặc được trung tâm y tế thấy là cần thiết thì có thể chuyển sang nhóm đối tượng quản lý tập trung để được theo dõi sức khỏe tại 1.139 trung tâm y tế.Trung tâm điều trị ngoại trú để bệnh nhân COVID-19 đang tự chữa tại nhà có thể đến thăm khám đã tăng lên thành 263 cơ sở. Cơ quan phòng dịch mở rộng đối tượng khám chữa bệnh của trung tâm điều trị COVID-19 ngoại trú để họ có thể đến bệnh viện, phòng khám điều trị các bệnh lý khác. Đối tượng này có thể đặt lịch khám chữa bệnh tại bệnh viện từ ngày 30/3 và tại phòng khám từ ngày 4/4.Bộ trưởng Kwon cũng kêu gọi sự hợp tác và tham gia tích cực của giới y tế trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tử vong đang ngày càng tăng do mắc các bệnh lý khác.Mặt khác, thuốc điều trị COVID-19 dạng uống sẽ được đưa vào điều trị cho 460.000 bệnh nhân cho tới cuối tháng 4. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đang xem xét nhập thêm thuốc kháng thể đơn dòng “Evusheld” của hãng dược AstraZeneca cho đối tượng là người suy giảm miễn dịch.Ông Kwon kêu gọi người trên 60 tuổi nhanh chóng hoàn tất tiêm mũi thứ ba bởi đây là đối tượng có tình trạng bệnh chuyển biến nặng gia tăng trong thời gian gần đây.