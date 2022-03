Hàn Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh chính thức nối lại đàm phán FTA sau 13 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 27/3 cho biết Hàn Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ tiến hành vòng đàm phán chính thức thứ 4 về Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương từ ngày 28-31/3 tại thủ đô Seoul.GCC là một cơ chế hợp tác khu vực gồm 6 nước sản xuất dầu mỏ ven vịnh Ba Tư (hay còn gọi là vịnh Ả-rập) là Ả-rập Xê-út, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Qatar, Oman và Bahrain. Đây là khu vực trọng tâm hợp tác về tài nguyên, chiếm 59,8% sản lượng dầu thô nhập khẩu của Hàn Quốc.Ngoài ra, GCC còn có tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người là 24.000 USD/năm; tổng dân số 58,85 triệu người, trong đó, dân số dưới 14 tuổi chiếm 26,1%.Hàn Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã nhất trí xúc tiến FTA vào năm 2007, tiến hành tổng cộng ba vòng đàm phán tới năm 2009. Sau đó, GCC tuyên bố dừng đàm phán để xem xét lại về chính sách đối ngoại.Trong chuyến thăm chính thức Ả-rập Xê-út của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in năm ngoái, việc nối lại đàm phán FTA đã được đưa ra thảo luận lại. Tháng 1 vừa qua, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo và Tổng thư ký GCC Nayef Al-Hajraf đã đạt nhất trí xúc tiến nối lại đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương sau hơn 10 năm bị gián đoạn.Trong vòng đàm phán lần này, hai bên dự kiến sẽ tiến hành thảo luận về các lĩnh vực như sản phẩm, dịch vụ và đầu tư, nguồn gốc xuất xứ, nới lỏng thông quan và thương mại, quy tắc chung, quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác doanh nghiệp vừa và nhỏ.Trưởng đoàn đàm phán FTA phía Hàn Quốc Lee Kyung-shik cho biết Hiệp định thương mại tự do với GCC, các quốc gia giàu tài nguyên, không chỉ giúp tăng cường hợp tác kinh tế như mở rộng thương mại, đầu tư song phương, đưa doanh nghiệp thâm nhập thị trường nước ngoài, mà còn giúp xây dựng mối quan hệ hợp tác ổn định về năng lượng và chuỗi cung ứng trong bối cảnh giá dầu leo thang. Thông qua vòng đàm phán lần này, Seoul sẽ nắm bắt chặt chẽ lập trường của hai bên để tích cực thảo luận.