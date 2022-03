Tổng thống đắc cử Hàn Quốc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Photo : YONHAP News

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chiều ngày 25/3 đã có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.Lịch trình cuộc điện đàm đã được sắp xếp trước khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 24/3. Trong quá trình điện đàm, sau lời chúc mừng đắc cử của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên cũng đã nhắc tới động thái khiêu khích mới nhất của miền Bắc.Ông Yoon đề xuất hai bên cùng hợp tác chặt chẽ, nhằm phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên, kiểm soát ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử cho biết người dân Hàn Quốc đang hết sức lo ngại trước căng thẳng leo thang đột ngột sau động thái khiêu khích nghiêm trọng của Bình Nhưỡng.Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng gần gũi, cần phát triển quan hệ một cách ổn định.Tuy nhiên, phía Tổng thống đắc cử hay truyền thông Trung Quốc không đưa tin về phát biểu nào của ông Tập Cận Bình liên quan tới vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc.Trước đó, trong ngày Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, ông Yoon đã không đưa ra lập trường trực tiếp. Nhưng trên trang mạng xã hội ngày 25/3, Tổng thống đắc cử cảnh cáo động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng sẽ không giúp nước này đạt được bất cứ điều gì, cho thấy ông Yoon đang tỏ ra khá thận trọng so với thời gian tranh cử Tổng thống. Khi đó, ông Yoon đã liên tục nhấn mạnh nguyên tắc đối phó cứng rắn với Bắc Triều Tiên.Phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử, bà Kim Eun-hye nêu lập trường rằng việc Tổng thống đắc cử đứng sau "nửa bước" để Tổng thống đương nhiệm hoàn thành vai trò là người đứng đầu chỉ huy quân đội vừa là "thông lệ" vừa là "đạo lý".Mặt khác, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon đã báo cáo trong vòng một tiếng về động thái tên lửa của Bắc Triều Tiên lên Tổng thống đắc cử theo chỉ thị từ Tổng thống Moon Jae-in, chia sẻ về biện pháp đối phó của Chính phủ, triển vọng thời gian tới. Phủ Tổng thống khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Tổng thống đắc cử về các vấn đề an ninh, ngoại giao trong thời điểm chuyển giao chính quyền.