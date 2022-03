Hội đồng bảo an không ra được tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 25/3 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp, thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên tại trụ sở ở New York (Mỹ).Phần lớn các nước thành viên Hội đồng bảo an, trong đó có các nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, đều chỉ trích vụ phóng tên lửa ICBM ngày 24/3 của miền Bắc là vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an.Đặc biệt, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ ra rằng vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc triều Tiên không chỉ vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng bảo an mà còn đe dọa nghiêm trọng tới nỗ lực không phổ biến hạt nhân của cộng đồng quốc tế.Tuy nhiên, Mỹ và Nga lại phản đối việc tăng cường cấm vận với miền Bắc, cho rằng Washington cũng có phần trách nhiệm trong vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng.Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân chỉ ra rằng việc Bắc Triều Tiên phá vỡ cam kết dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa ICBM là do Mỹ đã không giữ đúng cam kết trước. Ông Trương Quân nhấn mạnh miền Bắc đã phá vỡ cam kết, nhưng là do Mỹ đã không tuân thủ cam kết dừng tập trận chung với Hàn Quốc, bố trí vũ khí hạt nhân chiến lược gần bán đảo Hàn Quốc, đe dọa an ninh của miền Bắc.Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Anna Evstigneeva phản đối việc siết chặt cấm vận với Bình Nhưỡng, lập luận rằng cả Mỹ và Bắc Triều Tiên đều phải chịu trách nhiệm về việc đối thoại phi hạt nhân không đạt được tiến triển.Sau phiên thảo luận công khai, nước thành viên Hội đồng bảo an chuyển sang họp kín, thảo luận về phương án ra tuyên bố chung, nhưng không thành do sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Được biết, Mỹ và các nước phương Tây đề xuất siết chặt cấm vận với miền Bắc bằng cách cắt giảm nguồn cung năng lượng của nước này, song vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh và Matxcơva.Sau đó, Mỹ và các nước phương Tây đã tổ chức họp báo, hối thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có biện pháp đối phó với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.Đại sứ Mỹ kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, đặc biệt là các nước thành viên Hội đồng bảo an, lên án hành vi của Bắc Triều Tiên, hối thúc nước này giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt.Dự kiến Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ tiếp tục thảo luận về việc siết chặt cấm vận với Bắc Triều Tiên.