Tổng thống Moon Jae-in hội đàm với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol vào tối 28/3

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee cho biết Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ gặp mặt và dùng bữa tối tại Phủ Tổng thống vào 6 giờ tối 28/3.Phát ngôn viên Park cho biết Tổng thống Moon đã một lần nữa đề xuất với ông Yoon Suk-yeol tổ chức gặp mặt sớm. Hai bên quyết định sẽ trao đổi một cách cởi mở, không định sẵn về nghị sự nào cụ thể.Lần này, hai bên lựa chọn tổ chức tiệc tối để có nhiều thời gian hơn so với ý định tổ chức tiệc trưa như ban đầu. Dự kiến sẽ có nhiều chủ đề được trao đổi trên bàn tiệc.Phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử, bà Kim Eun-hye cho biết hai bên sẽ trao đổi tự do về các vấn đề nổi cộm như dịch COVID-19, tác động tiêu cực từ tình hình Ukraine tới kinh tế Hàn Quốc, động thái khiêu khích an ninh của Bắc Triều Tiên, và các vấn đề quốc gia khác.Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống You Young-min và Chánh Văn phòng của Tổng thống đắc cử Chang Je-won cũng tham dự bữa tiệc.Trước đó, Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống Lee Cheol-hee và Chánh Văn phòng phía Tổng thống đắc cử Chang Je-won đã nối lại thảo luận vào ngày 25/3, đạt được nhất trí về lịch trình hội đàm vào tối 26/3.Có thể cả hai bên đều cảm thấy gánh nặng chính trị lớn sau khi lịch hội đàm liên tục bị trì hoãn, nảy sinh mâu thuẫn giữa chính quyền mới và cũ xoay quanh vấn đề di dời văn phòng làm việc của Tổng thống và bổ nhiệm nhân sự các cơ quan Nhà nước.Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Phủ Tổng thống Park Soo-hyun ngày 24/3 nhắc lại phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in, rằng không cần thiết phải đàm phán về việc tổ chức cuộc gặp giữa ông với Tổng thống đắc cử, trong khi đây chỉ là cuộc gặp để hai bên chào hỏi, trao đổi góp ý.Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol ngày 24/3 vừa qua cũng nhấn mạnh rằng vấn đề hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in không liên quan tới mâu thuẫn về quyền bổ nhiệm nhân sự.Như vậy, cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol được diễn ra sau 19 ngày kể từ khi ông Yoon đắc cử, muộn nhất từ trước tới nay.