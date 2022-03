Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cử phái đoàn đại diện tới Mỹ vào tháng 4

Photo : YONHAP News

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã quyết định cử phái đoàn đại diện thảo luận chính sách tới Mỹ vào tháng sau, nhằm mục đích trao đổi về chính sách Bắc Triều Tiên và tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Phái đoàn này sẽ do nghị sĩ Park Jin (đảng Sức mạnh quốc dân) đứng đầu, cùng khoảng 5 chuyên gia về quan hệ Hàn-Mỹ. Phái đoàn dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức trong Chính phủ, Quốc hội, cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, thảo luận về việc phối hợp chính sách một cách hiệu quả.Việc Tổng thống đắc cử quyết định cử phái đoàn đại diện tới Mỹ trước khi Chính phủ mới ra mắt được phân tích là do nhận thấy sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với Washington trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Hàn Quốc dâng cao sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 24/3.Phái đoàn đại diện Hàn Quốc cũng sẽ trao đổi với Mỹ về lịch trình hội đàm thượng đỉnh giữa ông Yoon với Tổng thống Joe Biden.Mặt khác, Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử đang đẩy nhanh công tác cải tổ bộ máy Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban, ông Ahn Cheol-soo, cho biết sẽ lập dự thảo lần một về việc cải tổ bộ máy Chính phủ vào đầu tháng 4, và tiếp tục thảo luận sau đó.Buổi báo cáo công việc lên Ủy ban chuyển giao chính quyền của Bộ Tư pháp sẽ diễn ra vào ngày 29/4. Trước đó, buổi báo cáo đã bị hoãn do Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-gye bị chỉ trích là "vô lễ" sau khi ông này phản đối cam kết tranh cử của Tổng thống đắc cử.Tuy nhiên, Ủy ban chuyển giao chính quyền đã quyết định hoãn cuộc hội đàm với Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Trong khi Ủy ban quản lý bầu cử trung ương lại từ chối đề nghị tổ chức hội đàm của Ủy ban chuyển giao chính quyền, một điều chưa từng có tiền lệ.Một cán sự trong Ủy ban chuyển giao chính quyền bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định này của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, cơ quan bị người dân chỉ trích về thiếu sót trong công tác bầu cử Tổng thống vừa qua.Ngoài ra, Ủy ban chuyển giao chính quyền cho biết Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) đã báo cáo về quyết định tiến hành thanh tra Ủy ban quản lý bầu cử trung ương liên quan tới những thiếu sót trong công tác quản lý đợt bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống vừa qua.