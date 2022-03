Du học sinh nước ngoài đến Hàn Quốc năm 2021 giảm gần 80% so với trước dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 28/3 cho biết số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc trong năm ngoái là 967.003 người trong đó có 80.084 người nhập cảnh với mục đích du học. Đây là số du học sinh nước ngoài đến Hàn Quốc thấp nhất kể từ khi bắt đầu lập số liệu thống kê từ năm 2010.Số du học sinh nước ngoài đến Hàn Quốc năm 2021 đã giảm 32,4% so với một năm trước và giảm đến 78,7% so với năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Lượng du học sinh nước ngoài đã tăng đều đặn từ năm 2010 với khoảng 138.000 người, vượt mốc 300.000 người vào năm 2017, sau đó tiếp tục tăng và đạt cao đỉnh điểm là 376.000 người vào năm 2019.Theo quốc tịch, du học sinh Trung Quốc sang Hàn Quốc năm ngoái cao nhất với 34.718 người, tiếp theo là Việt Nam 9.955 người, Nhật Bản 4.618 người. Mông Cổ 2.996 người, Mỹ 2.641 người, Uzbekistan 2.493 người, Pháp 2.336 người, Đức 1.985 người.Trong số 170.215 du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc năm ngoái, có 20,4% là nhập cảnh với mục đích học tập, du học, nhiều gấp 2,3 lần so với người nhập cảnh vì mục đích du lịch (14.824 người). Người Nhật Bản đến Hàn Quốc vì mục đích đào tạo, du học chiếm 30,3%, nhiều gấp 4,4 lần so với khách nhập cảnh với mục đích du lịch (1.047 người). Tỷ lệ du học sinh Mông Cổ và Việt Nam trên tổng số du khách quốc tịch hai nước này đến Hàn Quốc lần lượt là 51,9% và 43,4%. Trong khi đó, năm ngoái có 2.641 du học sinh Mỹ đến Hàn Quốc, chỉ chiếm 1,3% tổng số khách Mỹ nhập cảnh (204.025 người).So với năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19, người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc với mục đích đào tạo, du học trong năm ngoái giảm mạnh nhất với 85,4%, tiếp theo là Việt Nam 77,9%, Mông Cổ 65,5%, Nhật Bản 64%, Uzbekistan 63,8%, Pháp 55,6%, Mỹ 49%, và Đức 39,9%.