Tổng thống Moon Jae-in hội đàm với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tối ngày 28/3 đã có cuộc gặp kiêm tiệc tối với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol tại Phủ Tổng thống, 19 ngày sau khi ông Yoon đắc cử, muộn nhất trong số các cuộc gặp giữa Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống đắc cử Hàn Quốc từ trước tới nay. Bữa tiệc đã kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, dài hơn so với dự kiến ban đầu.Sau cuộc gặp, Chánh Văn phòng của Tổng thống đắc cử, nghị sĩ Chang Je-won (đảng Sức mạnh quốc dân), đã tổ chức buổi họp báo về kết quả cuộc gặp.Ông Chang cho biết trong bữa tiệc, Tổng thống Moon cầu chúc Tổng thống đắc cử Yoon sẽ có một nhiệm kỳ thành công. Đáp lại, Tổng thống đắc cử bày tỏ cảm ơn và khẳng định sẽ kế thừa các chính sách tốt đẹp, cải thiện những chính sách còn dang dở của Chính phủ đương nhiệm.Tổng thống đắc cử đã nhắc tới kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul). Đáp lại, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh việc lựa chọn địa điểm di dời văn phòng làm việc của Tổng thống là phần việc của Chính phủ nhiệm kỳ tới. Chính phủ đương nhiệm sẽ phối hợp về vấn đề ngân sách di dời.Tuy nhiên, hai bên đã không thảo luận cụ thể như về quy mô, thời điểm lập ngân sách bổ sung bù đắp thiệt hại liên quan tới dịch COVID-19, mà nhất trí tiếp tục trao đổi vấn đề này ở cấp chuyên viên. Ngoài ra, hai bên đã không trao đổi về vấn đề ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak.Về uy hiếp an ninh sau động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên, ông Chang cho biết Tổng thống Moon và Tổng thống đắc cử nhất trí sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh chặt chẽ trong quá trình chuyển giao chính quyền.Sau khi kết thúc bữa tiệc, Tổng thống Moon đã tặng ông Yoon một chiếc cà vạt, bày tỏ hy vọng Chính phủ mới sẽ có một nhiệm kỳ thành công, khẳng định ông luôn sẵn lòng giúp đỡ nếu có thể.