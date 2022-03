IMF duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 là 3%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết Quỹ Tiền tệ quốc tế ngày 29/3 đã công bố báo cáo kết quả thảo luận thường niên với Chính phủ Hàn Quốc, trong đó dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2022 là 3%, tương tự mức dự đoán đưa ra hồi tháng 1.Các nước thành viên IMF hàng năm tổ chức thảo luận thường niên để rà soát tình hình kinh tế. IMF đã có cuộc hội đàm với cơ quan hữu quan của Hàn Quốc như Bộ Kế hoạch và tài chính, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) từ ngày 11-25/1.Trước hết, IMF nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại trong quý I năm nay do làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron, song nhờ ngân sách bổ sung của Chính phủ phát huy hiệu quả nên triển vọng tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức 3%. IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống còn 2,8%, giảm 0,1% so với dự đoán đưa ra hồi tháng 1.Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ tập trung vào ngành công nghệ, đầu tư sẽ tăng sau quý II do tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng được giải quyết.Tuy nhiên, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm nay được dự báo là 3,1%, cao hơn mức 2,2% mà IMF đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Cơ quan này nhận định vật giá sẽ tăng cao vào đầu năm nay nhưng trong tương lai lãi suất ngân hàng được điều chỉnh tăng, giá năng lượng ổn định, chuỗi cung ứng phục hồi, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2023 được dự báo là 2,1%.Theo IMF, Hàn Quốc đã vượt qua dịch COVID-19 thành công, nhưng đà phục hồi theo lĩnh vực là khác nhau. IMF cũng đã đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách.Đầu tiên, IMF cho rằng tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ và tài chính của Hàn Quốc là phù hợp. Tuy nhiên, nếu rủi ro suy thoái kinh tế như lạm phát có nguy cơ xảy ra thì Chính phủ cần phải đưa ra quyết định táo bạo.Về nợ hộ gia đình, IMF hoan nghênh các biện pháp vĩ mô lành mạnh của Chính phủ như siết chặt quy chế cho vay, và cho rằng Seoul cần tăng cường hơn nữa. Chính phủ Hàn Quốc nên tiếp tục xem xét hiệu quả thu thuế và nâng cao động lực cung cấp nhà ở trong lĩnh vực tư nhân. IMF đánh giá cao việc Chính phủ đệ trình đề án sửa đổi luật tài chính quốc gia lên Quốc hội nhằm áp dụng các quy tắc tài chính vì mục tiêu tăng cường tính lành mạnh của tài chính.Ngoài ra, IMF cũng khuyến khích cần cải cách quy chế, mở rộng tỷ lệ nữ giới tham gia thị trường lao động.