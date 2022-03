Australia cấm vận bổ sung ba cơ quan của Bắc Triều Tiên và Nga

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Australia ngày 25/3 công bố lệnh cấm vận tài chính bổ sung với Tổng công ty tài chính Bắc Triều Tiên và hai cơ quan của Nga đó là công ty Russian Financial Society và Ngân hàng thương mại Agrosoyuz. Ba cơ quan này bị cáo buộc đã hỗ trợ miền Bắc lẩn tránh cấm vận.Tổng công ty tài chính Bắc Triều Tiên là một công ty ma của Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên, từng bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách cấm vận năm 2018. Ngân hàng thương mại Agrosoyuz có trụ sở tại Matxcơva, từng bị Mỹ cấm vận với lý do giao dịch với người Bắc Triều Tiên trong cùng thời điểm trên. Còn Russian Financial Society bị cáo buộc đã hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho công ty của Trung Quốc thuộc sở hữu của Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên, cũng là đơn vị từng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vào năm 2019.Theo lệnh cấm vận trên, Chính phủ Australia cấm mọi giao dịch tài sản liên quan tới các cá nhân, doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt, cấm sử dụng các tài sản thuộc sở hữu hoặc thuộc quản lý của đối tượng bị cấm vận.Bộ Ngoại giao Australia lên án vụ phóng tên lửa ngày 27/2, 5/3 và vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 24/3 của Bắc Triều Tiên là hành động uy hiếp nghiêm trọng tới khu vực. Australia sẽ truy cứu trách nhiệm với Bắc Triều Tiên và các đối tượng hỗ trợ Bình Nhưỡng lẩn tránh cấm vận.Ngày 1/3 vừa qua, Australia cũng từng liệt công ty thương mại Puhung của Bắc Triều Tiên, công ty cảng biển Profinet của Nga và công ty thương mại Dandong Rich Earth của Trung Quốc vào danh sách cấm vận.Công ty thương mại Puhung của Bắc Triều Tiên bị cáo buộc dính líu tới chương trình tên lửa và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), công ty Profinet bị cáo buộc đã cho phép tàu của Bắc Triều Tiên sử dụng cảng biển của Nga, công ty Dandong Rich Earth của Trung Quốc thì giúp đỡ công ty thương mại Kumsan, một doanh nghiệp buôn bán vật tư quân sự của Bắc Triều Tiên.